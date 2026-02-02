Лайфстайл:

Часове преди финала: Левски продаде капитана си

02 февруари 2026, 23:50 часа 407 прочитания 0 коментара

По-малко от 24 часа преди финала срещу Лудогорец за Суперкупата на България, Левски остана без своя капитан. "Сините" официално трансферираха Марин Петков в клуба от Саудитска Арабия Ал Таавун. Така юношата на столичния гранд напуска стадион "Георги Аспарухов" 7 години след официалния си дебют, като завършва престоя си в клуба с 195 мача, в които вкара 39 гола във всички турнири.

Марин Петков, който е носител на Купата на България с Левски от 2022 година, е сред най-проспериращите млади български футболисти. Той спечели и наградата „Най-добър млад футболист“ за сезон 2023/24. За националния отбор за мъже Петков има 22 мача и 3 гола, докато при младежите има още 13 мача и 2 гола.

"Ръководството, спортно-техническият щаб, футболистите и служителите на ПФК „Левски“ благодарят на Марин Петков за професионализма и всеотдайността му със синия екип и му пожелават много здраве, лични и професионални успехи", написаха от Левски.

Петков отдавна искаше да излезе зад граница, като още през лятото се спекулираше за негов трансфер в полския Ракув, но тогава от клуба предпочетоха да го задържат за еврокампанията си, а след това сделката пропадна. Сега се предполага, че Левски е прибрал поне 1,3 млн. евро за Петков. По-рано клубът се раздели с още един от талантливите си българи - Борислав Рупанов.

Това означава, че Левски няма да може да разчита на Петков в предстоящия мач с Лудогорец за Суперкупата във вторник вечер, като по-рано през деня Хулио Веласкес отказа да коментира слуховете за трансфер на Петков. 

Оставяш пример, който да вдъхновява малки и големи. 💙

Публикувахте от ПФК ЛЕВСКИ / PFC LEVSKI в Понеделник, 2 февруари 2026 г.
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
