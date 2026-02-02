Шефът на Ботев Пловдив: Не е изключено да заведем дело срещу БФС

Собственикът на Ботев Пловдив Илиян Филипов заяви, че не е изключено „канарчетата“ да заведат дело срещу Българския футболен съюз. В причина за думите се превърна казуса с Армстронг Око-Флекс. Както е известно, ирландецът премина в Левски, след като „сините“ активираха откупната му клауза. „Жълто-черните“ обаче не бяха съгласни с това, тъй като имаха претенции, че ръководството на столичани е влязло в нерегламентирани преговори с бащата на играча.

В крайна сметка Око-Флекс премина на „Герена“, а днес Левски получи „зелена светлина“ от Спортно-техническата комисия към БСФ за неговото картотекиране като играч на „сините“. Илиян Филипов взе отношение по темата като говори пред колегите от „Спортал“ и бе категоричен, че Ботев няма да прекрати договора на състезателя и ще продължи да му плаща заплатата.

„БФС ще картотекира Око-Флекс служебно“

„Няма да прекратим договора на Око-Флекс. Адвокатите ме посъветваха да не прекратявам договора му и да му плащаме заплатата. Доколкото разбрах, БФС ще го картотекира служебно. Тук има международен елемент и БФС не е компетентен да взима такива решения, още повече пък Спортно-техническата комисия“.

„Не е изключено да заведем дело и срещу БФС. Вие помните ли друг такъв случай, по който футболният съюз да се намесва и действа по този начин? Ще ви дам един пример. Ако чистачката в полицията ви каже да влезете в ареста, вие ще го направите ли? Сигурно не. БФС не е компетентен по този случай“, каза Илиян Филипов.

