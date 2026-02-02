Оставката на Румен Радев:

Интересът е огромен: Продадоха близо 1,2 милиона билета за Зимните олимпийски игри

Почти 1,2 милиона билета са продадени за Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина и Параолимпийските игри, съобщиха местните организатори в понеделник, като хокеят на лед предизвиква най-голям интерес.

Това е около 75% от общия капацитет на Игрите

Тази цифра представлява около 75% от общия капацитет на Игрите, които започват в петък и ще бъдат последвани от Параолимпийските игри следващия месец. Хокеят на лед ще включва играчи от северноамериканската НХЛ за първи път от 2014 г. Организаторите бързат да подготвят новия стадион за хокей на лед „Сантаджулия“ в Милано навреме за Игрите.

Биатлонът, който се провежда в Антхолц-Антерселва, и ски бягането в Тезеро са следващите най-продавани събития. Новият олимпийски спорт ски алпинизъм в Бормио вече е разпродаден.

Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
