Интересът е огромен: Продадоха близо 1,2 милиона билета за Зимните олимпийски игри

Почти 1,2 милиона билета са продадени за Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина и Параолимпийските игри, съобщиха местните организатори в понеделник, като хокеят на лед предизвиква най-голям интерес.

Това е около 75% от общия капацитет на Игрите

Ice hockey proving the top attraction as ticket sales approach 1.2 million https://t.co/0Z8Dx9mlUM — ST Sports Desk (@STsportsdesk) February 2, 2026

Тази цифра представлява около 75% от общия капацитет на Игрите, които започват в петък и ще бъдат последвани от Параолимпийските игри следващия месец. Хокеят на лед ще включва играчи от северноамериканската НХЛ за първи път от 2014 г. Организаторите бързат да подготвят новия стадион за хокей на лед „Сантаджулия“ в Милано навреме за Игрите.

Биатлонът, който се провежда в Антхолц-Антерселва, и ски бягането в Тезеро са следващите най-продавани събития. Новият олимпийски спорт ски алпинизъм в Бормио вече е разпродаден.

