Босът на ФИФА изуми: Трябва да обмислим отмяна на санкциите за руските отбори

Световната футболна централа ФИФА трябва да обмисли отмяна на забраната за участие на руски отбори в международни състезания. Президентът на ФИФА Джани Инфантино изрази това мнение в интервю за британския телевизионен канал Sky.

„Да обмислим отмяна на санкциите срещу руските отбори? Определено трябва. Защото тази забрана не е постигнала нищо; тя само е породила повече разочарование и омраза“, каза Инфантино.

Инфантино защити решението да придъди награда за мир на Доналд Тръмп

FIFA President Gianni Infantino said the organization is considering lifting the ban on Russian teams in international football.



“This ban has achieved nothing. It has only created more frustration and hatred,” Infantino stated.



He added that allowing "Russian boys and girls… pic.twitter.com/k0CwF0yShe — Visegrád 24 (@visegrad24) February 2, 2026

Президентът на ФИФА добави още, че организацията трябва да обмисли промяна на правилата и да включи клауза, че националните отбори никога не трябва да бъдат изваждани от турнири по политически причини. Руските клубове и национални отбори са отстранени от турнирите на ФИФА и Съюза на европейските футболни асоциации от 2022 г. насам поради военната инвазия в Украйна.

Инфантино се извини за коментарите си за британските фенове и защити решението да присъди награда за мир на президента на САЩ Доналд Тръмп.

Инфантино заяви на Световния икономически форум в Давос миналия месец, че Световното първенство в Катар през 2022 г. е било специално, защото „за първи път в историята не е арестуван британец“. Коментарите му бяха описани като „евтина“ шега за сметка на феновете. Инфантино беше попитан за коментарите в интервю за Sky News и каза: „Първо трябва да се извиня. Това беше по-скоро лекомислена забележка, за да се покаже, че всъщност Световното първенство в Катар беше празник, мирно събитие и всички се събраха по „мирен начин“. „Така че е фантастично да имаш английски фенове – истински фенове – които идват по мирен начин, наслаждават се и аплодират отбора си“.

Инфантино беше остро критикуван за решението да присъди на Тръмп първата награда за мир на ФИФА на жребия за Световното първенство през декември във Вашингтон. „Обективно той го заслужава“, отговори Инфантино.

ОЩЕ: Сеп Блатер подкрепи призивите за бойкот на Мондиал 2026