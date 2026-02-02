Илиана Раева със силни думи към Дара след скандала с "Евровизия"

Легендата на българската художествена гимнастика Илиана Раева използва официалния си профил във Фейсбук, за да отправи силно послание към певицата Дара след скандала с "Евровизия". Раева изчака Дара да вземе финално решение дали да продължи с участието си на "Евровизия", за да ѝ окаже публична подкрепа след множеството негативни реакции срещу нея в социалните мрежи.
Илиана Раева подкрепи Дара: "Никога не плащай данък обществено мнение"
Преди минути Дара обяви решението си, че ще участва в "Евровизия", тъй като "никога не съм се отказвала от мечтите си". Тя коментира, че не заслужава подобен публичен линч, като благодари на хората, които са я подкрепили в този труден момент. Подкрепа дойде и от президента на Българската федерация по художествена гимнастика Раева, която ѝ отправи послание "никога не плащай данък обществено мнение".
Ето какво написа Илиана Раева във Фейсбук:
"Давай, красиво, талантливо и прекрасно момиче!
Изправи се и продължавай смело напред!
Бъди уверена и никога не се съмнявай в себе си и таланта си!
Не спирай да искаш още… и още, и още от себе си, НО… и от тези, които са приватизирали безспорния ти талант!
Ти можеш много и имаш всичко, за да успееш! Господ те е надарил и те е докоснал ( никога не забравяй, какво ти казах пред цяла България в Dancing Stars)!
Отдай се на Пътя си и никога не плащай ДАНЪК ОБЩЕСТВЕНО МНЕНИЕ!
Изчаках да обявиш решението си, за да ти кажа, че се гордея, че се изправи след този катарзис. Цялата омраза и агресия, която те застигна може да те смаже завинаги, но може и да те издигне в неподозирани висини. Ти избираш! Запомни: Изборът е само твой! И ти избра! Избра да се изправиш…
Хайде, Прекраснице талантлива!
Горе главата и дерзай!
Ти си!
Обичам те!"
