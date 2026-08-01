"Ако бях Тръмп, щях да убия Путин": Призив от влиятелен глас в САЩ. Вашингтон и Киев с нова игра на "карти" - за Patriot и Starlink (ОБЗОР - ВИДЕО)

Украйна печели ли в момента? "Не губи" - това е отговорът на Володимир Зеленски на въпрос за реалната ситуация на бойното поле, даден от украинския президент в интервю за Брет Байер от американската телевизия Fox News. „Важното е, че Русия вече не държи инициативата. Ние не губим, а те не печелят“, смята той. А след това цитира мрачни числа за руската армия - общи военни загуби от 1,6 милиона души, от които 700 000 загинали на фронта в Украйна по време на пълномащабната война, подпалена от диктатора Владимир Путин през февруари 2022 г.

— Is Ukraine winning right now?

— It is not losing.



Volodymyr Zelenskyy on the real situation on the battlefield.



“What matters is that Russia no longer holds the initiative. We are not losing, and they are not winning,” says the Ukrainian president.



He says clearly and… pic.twitter.com/txvNQZQ0JS — NEXTA (@nexta_tv) July 31, 2026

Зеленски твърди, че 50 000 украински войници са загинали на бойното поле. Още 400 000 са ранени, а голям брой войници все още се считат за изчезнали.

Russia's losses in the war against Ukraine have reached 1.6 million troops, including about 700,000 killed, President Zelensky said during an interview with Bret Baier from FOX News. #Ukraine pic.twitter.com/nkVyr3Pk5y — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 31, 2026

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Играта САЩ-Русия-Украйна: Пропаганда, ракети Patriot, Starlink и "отстъпки"

"Никой не иска да прави отстъпки, но и Путин, и Зеленски ще трябва да направят отстъпки, за да се стигне до споразумение", каза междувременно американският президент Доналд Тръмп по време на заседание на кабинета в президентския комплекс в Кемп Дейвид. Това е едно от постоянните клишета на републиканеца, като до момента няма никакви реални резултати от неговите молби.

Trump on Ukraine:



Nobody wants to make concessions, but both Putin and Zelensky are going to have to make concessions to make a deal. pic.twitter.com/dEWclhSCOE — Clash Report (@clashreport) July 31, 2026

С него обаче ще опита да разговаря Лаура Лумър - една от водещите инфлуенсърки от движението MAGA ("Да направим Америка отново велика") на избирателите на Тръмп. В миналото тя разпространяваше руските наративи, но преживя катарзис - посети Украйна, срещна се с местни, интервюира Зеленски и обяви, че е станала жертва на кремълска пропаганда и че сега вижда цялата истина.

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"Вижте, ако бях президент на Съединените щати и Русия доставяше оръжие на Иран, щях да убия Владимир Путин. Разбира се, аз не говоря от името на президента. Не казвам, че Доналд Тръмп трябва да убие Владимир Путин", заяви Лумър в интервю за Kyiv Independent.

Laura Loomer:



Look, if I was president of the United States and Russia was supplying Iran with weapons, I would kill Vladimir Putin.



Obviously, I don't speak for the president. I'm not saying Donald Trump should kill Vladimir Putin.



Source: Kyiv Independent pic.twitter.com/0HnbGf87Xw — Clash Report (@clashreport) July 31, 2026

"Американските официални лица трябва да кажат: „Майната им на руснаците!“ - и да дойдат в Киев. Ако аз мога да дойда тук и да оцелея, защо Джаред Къшнър и Стив Уиткоф да не дойдат?", попита реторично инфлуенсърката, имайки предвид пратениците на Доналд Тръмп за мира между Русия и Украйна, които редовно се срещат с Путин в Москва.

Laura Loomer:



U.S. officials should say, "Fuck the Russians," and they should come to Kyiv.



If I can come here and survive, why would Jared Kushner and Steve Witkoff not come?pic.twitter.com/ChpMyHdeyz — Clash Report (@clashreport) July 31, 2026

Друга голяма новина от последния ден е свързана с лиценза за производство на ракети за противовъздушна отбрана Patriot, който Тръмп се беше съгласил да даде на Украйна. Президентът на САЩ по-рано публично подкрепи производството в самата Украйна, като след една от срещите им в Белия дом Зеленски заяви, че разрешението е било дадено. Тръмп обаче заяви сега първо пред Financial Times, а след това и публично, че сега „не е сигурен“, като се позова на прехвърлянето на изключително чувствителна военна технология. Това означава, че все още не е дадено окончателно разрешение, а позицията на републиканеца или се е променила, или, най-малкото, е станала по-неясна. Ситуацията все още може да се промени. Експерти вече отбелязаха, че дори и с лиценз, стартирането на реалното производство би отнело месеци или години поради сложността на технологията и веригите за доставки.

„Ние разполагаме с най-добрите оръжия в света и трябва да бъдем внимателни, когато разкриваме тайни, свързани с тях. Те не могат да бъдат копирани. Това е като с NVIDIA – те имат чип. Казват, че не може да бъде копиран", аргументира се Тръмп.

Trump on Ukraine and Patriots:



We have the greatest weapons in the world, and we have to be careful about giving out secrets to the weapons. You can't copy them.



It is like NVIDIA—they have a chip. They say you cannot copy it. pic.twitter.com/BLdJxzqOu2 — Clash Report (@clashreport) July 31, 2026

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"Трябва да бъдем много внимателни, когато позволяваме на някого да произвежда нашите съвременни оръжия. Трудно е да се разкрива такъв вид технология. Хората, на които предоставяте технологията, могат също да се обърнат срещу вас. Това е възможно", допусна Тръмп.

Trump on Ukraine and Patriots:



We have to be very careful about letting somebody build our advanced weapons.



It's a hard thing to give away that kind of technology.



Those people whom you give technology can also turn on you. That's possible.



We have to be very careful. pic.twitter.com/5QaUnkDsrN — Clash Report (@clashreport) July 31, 2026

Междувременно той използва кремълското словосъчетание "специална военна операция", за да обясни военните действия на САЩ в Иран:

Trump:



This is the golden age of America.



And we have a war that's going on. I call it a military operation. pic.twitter.com/cy9SnXKjwu — Clash Report (@clashreport) July 31, 2026

Украйна заяви, че предложението ѝ да предостави системи за прехващане на дронове на САЩ и страните от Персийския залив остава в сила, особено ако Киев получи оръжие в замяна, съобщи Politico. „Готови сме да подкрепим онези, които ни подкрепят“, казал е украински представител, като е добавил, че Украйна разполага с богат опит, съвременни технологии и експертиза в разработването на системи за противодействие на дронове. Това изглежда като предложение за дронове прехващачи в замяна на ракети Patriot или лиценз за тях.

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The Atlantic съобщи по-рано, че президентът на САЩ е отказал да предостави на Украйна 300 ракети прехващачи Patriot, поискани от Володимир Зеленски по време на срещата им във Вашингтон. Според анализатори Съединените щати в момента разполагат само със 759 от най-модерните ракети „Пейтриът“. Войната в Иран значително е изчерпала американските запаси.

В същото време Зеленски заяви, че е провел ползотворен телефонен разговор с вицепрезидента на Съединените щати Джей Ди Ванс. „Обсъдихме резултатите от неотдавнашната ни среща с президента Тръмп във Вашингтон – една положителна и продуктивна среща. Руските въздушни удари срещу страната ни продължават, а противовъздушната отбрана, и по-специално прехващачите за системите „Пейтриът“ срещу балистични ракети, остава основен приоритет. Говорихме също така с вицепрезидента за последствията от руската война за световните пазари. Договорихме се, че нашите екипи ще поддържат връзка и ще работят по всичко, което обсъдихме днес", каза държавният глава на Украйна.

По информация на The Atlantic - Зеленски също така е помолил Тръмп да убеди Илон Мъск да разреши използването на сателитната мрежа Starlink (собственост на компанията му SpaceX) за насочване на украински удари с дронове срещу пускови установки за балистични ракети на територията на Русия. Тръмп не е поел ангажимент да отпрати тази молба, което оставя бъдещето на предложението несигурно, пише изданието. Украйна твърди, че това би помогнало да се компенсира недостигът на противовъздушни ракети „Пейтриът“.

Понастоящем SpaceX ограничава използването на Starlink на територията на Русия, като позволява на Украйна да го използва само на собствената си територия, включително в окупираните региони като Крим.

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Войната в Украйна: развитие на бойните действия

Вече 81 поредни денонощия интензивността на сухопътните бойни действия на фронта в Украйна е на нечуваното ниво от над 200 бойни сблъсъка за 24 часа – това е официалната информация на украинския генщаб. На 31 юли е имало 243 бойни сблъсъка спрямо 269 на 30 юли. Руснаците са хвърлили 226 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с 28 по-малко спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 3295 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 350 нагоре на дневна база. Руската армия е използвала 10 172 FPV дрона, което е с около 1200 повече спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

След два поредни дни, в които направлението от Торецк към Константиновка, североизточно от Покровск, беше най-горещото, отново Покровското е с най-много сражения - там Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) твърдят, че са спрени 37 руски пехотни атаки за денонощието. В Константиновското направление са били организирани 26 руски пехотни нападения. В района на Гуляйполе, Запорожка област, е имало 12 руски пехотни атаки. В най-западната част на Запорожието - Ореховското направление - са били спрени общо 4 в рамките на 24 часа. В Славянското направление са извършени 19 руски щурма, а в съседното от север Лиманско направление – 10. В Купянското направление не е имало руски пехотни атаки за денонощието. В Южнослобожанското направление (Харковска област) е имало 17 руски пехотни нападения, гласи официалната украинска информация.

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Американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) обръща внимание на случващото се в северната част на Украйна, за което руската Северна група сили и висшето военно командване вероятно лъжат Кремъл относно мащаба на успехите. Те целят да подкрепят тезата, че руските сили активно напредват по целия фронт, включително и по част от фронтовата линия, където ситуацията е в застой от близо две години. Руската Северна група на въоръжените сили заяви на 29 юли, че е превзела Нова Сич (северно от град Суми) в Сумска област, а на 30 юли заяви, че руските сили са превзели Мала Слободка (северозападно от Суми) и Мохрица (североизточно от Суми) в Сумска област, както и Вировка (североизточно от Харков) в Харковска област. Руската Северна група на силите твърди, че е превземала ново населено място в зоната си на отговорност - която обхваща фронтовата линия в Сумска област, района от северозапад до североизток от град Харков и посоката Велики Бурлук в североизточната част на Харковска област - почти всеки ден поне от 22 юли насам. Увеличаването на твърденията на руското върховно командване за напредък в северната част на Украйна е забележително, тъй като експертите от ISW досега не са наблюдавали признаци, че руснаците са извършили необходимото преразполагане на сили, концентрация на техника или засилени настъпателни операции, съизмерими с размера на територията, която твърдят, че са превзели през последните дни.

Кремъл използва тези преувеличени твърдения за напредък като част от продължаващата си когнитивна война, с цел да представи погрешно руските сили като настъпващи по цялото бойно поле, за да убеди партньорите на Украйна да се откажат от подкрепата си, категорични са анализаторите от американския мозъчен тръст.

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Наличните доказателства от бойното поле не потвърждават руските твърдения за напредък в северните части на Сумска и Харковска област - още повече, че украинските сили провеждат контраатаки в някои райони на Северна Украйна, което противоречи на руската версия за всеобхватен и неоспорим напредък по цялото бойно поле. Според говорителя на 16-и украински армейски корпус с позивна „Ханц“ украинските сили са освободили Одрадно (източно от Велики Бурлук) на по-ранна дата, което съвпада с оценката на ISW, според която това се е случило на 15 май. Видеозаписи с геолокализация, публикувани на 30 юли, показват, че украинските сили са провеждали механизиран щурм североизточно от Хатно (североизточно от Велики Бурлук).

На 31 юли няколко руски военни блогъри заявиха, че украинските сили са провеждали контраатаки в близост до Нова Сич, Мохрица, Иволжанско и Писаровка (северно от град Суми), което вероятно е забавило темпото на руското настъпление в тези райони.

Също така известни военни блогъри, свързани с Кремъл, категорично опровергават официалната версия на руското военно ръководство относно ситуацията в северната част на Украйна. Например каналът "Рибар", създаден от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, критикува руските сили за използването на изкуствен интелект с цел създаване или манипулиране на видеоматериали, с които се фалшифицират руските настъпления, по-специално в посока Велики Бурлук.

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На фона на всичко това има потвърден украински напредък при Борово, Харковска област. Украинските сили там блокират руските опити за проникване в посока Купянск. На 31 юли говорител на украинска бригада, действаща в посока Купянск-Борово, съобщи, че ВСУ са блокирали почти напълно руските маршрути за проникване в тила на зоната на отговорност на бригадата. Говорителят посочи, че украинските сили са преработили подхода си за противодействие на руските прониквания и понастоящем предотвратяват до 95% от тези операции.

Руски военни блогъри и източник, отразяващ дейността на руската Западна група на силите, заявиха на 31 юли, че украинските сили са предприели контраатаки в близост до Ридкодуб, Нове, Катериновка и Карповка (всички югоизточно от Борово), докато руските сили продължават настъпателните си операции.

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През изминалата нощ, по данни на руското министерство на отбраната, са били свалени 274 украински дрона над редица руски региони, анексирания Крим, Азовско море и Черно море. Става дума за областите Белгород, Брянск, Волгоград, Воронеж, Калуга, Курск, Липецк, Орел, Ростов, Рязан, Саратов, Смоленск, Тамбов и Тула, Московска област, Краснодарски край. Не се съобщава за свалени дронове над Република Башкортостан (Башкирия), където обаче гори петролната рафинерия „Башнефт-Уфанефтехим“ в Уфа, и то именно след нападение с безпилотни апарати, установи руският опозиционен Telegram канал ASTRA.

Две колони черен дим се издигат над нефтопреработвателния завод. Местни жители съобщиха за летящи над главите им дронове и експлозии. Каналите за наблюдение предупредиха за заплахата от дронове в Башкортостан. Ръководителят на републиката обяви, че атака с дронове срещу Уфа е била отблъсната и че паднали отломки са причинили дим в индустриалната зона. "Всички служби са на място и бързо се справят с последствията. Няма загинали или ранени", заяви Радий Хабиров, който е ръководител на Башкортостан.

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„Башнефт-Уфанефтехим“ е нефтопреработвателен завод, разположен в Северната индустриална зона на Уфа, и част от групата „Башнефт“ (част от „Роснефт“). Заводът преработва до 8,2 милиона тона нефт годишно и произвежда моторни горива, нефтококс, втечнени газове, сяра и ароматни въглеводороди. „Башнефт“ експлоатира три нефтопреработвателни завода с голям капацитет в Северната индустриална зона, разположени практически един до друг: „Башнефт-Уфанефтехим“, „Башнефт-Новойл“ и „Башнефт-УНПЗ“. Те образуват нефтопреработвателния комплекс в Уфа, един от най-големите в Русия. Общият му капацитет достига 23,5 милиона тона суровина годишно.

На 25 юни украински дронове отново атакуваха нефтопреработвателни заводи в Уфа, включително „Башнефт-Уфанефтехим“.

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