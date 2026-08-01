Нито един мигрант не е достигнал Европа след атаката по Сеута

Нито един човек достигнал до континенталната част на Европейския съюз (ЕС) след мащабното нахлуване на мигранти от Мароко в испанския град Сеута, разположен на територията на Северна Африка. Уверение за това е получил европейският комисар по въпросите на миграцията Магнус Брунер в телефонен разговор с испанския външен министър Хосе Мануел Албарес. Още: Миграционната криза в Сеута: Заплашена ли е Испания да напусне Шенген? (ВИДЕА)

Брунер съобщава в платформата X, че по думи на Албарес на практика всички мигранти, влезли в Сеута, са се завърнали в Мароко. "Ще поддържаме тесен контакт и връзка с министри от цяла Европа", посочва още еврокомисарят.

Огромен мигрантски натиск

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Reuters съобщава, че се връщат доброволно повечето от нахлулите в испанския анклав в последните дни близо 60 000 мароканци. 48 300 от тях са се върнали в Мароко до 19:00 ч. българско време в петък.

57 тела на загинали при щурма мигранти са открити от испанската страна на границата, като възможно да има още жертви от мароканска страна. Някои от тях са се удавили, а други са били смачкани от останалите, докато са се опитвали да се изкачат по вълнолома при граничната ограда.

Мароканските власти отблъснаха тълпите с палки и сълзотворен газ на портите към Сеута, опитвайки се да предотвратят навлизането на още хора в малката испанска територия, която се намира на вдадена пясъчна коса в Средиземно море.

Напрежението на границата предизвика реакции в Европа, като държавни лидери призоваха Испания да гарантира овладяването на инцидента. Италия обяви, че спира действието на Шенгенското споразумение за свободен достъп на ЕС с Испания, като мярката засяха пътуванията със самолет или кораб между двете страни. От своя страна, Мадрид заяви, че тя нарушава договореностите на ЕС.

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