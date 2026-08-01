След Сеута: Мигранти щурмуваха и испанския анклав Мелиля

Стотици мигранти опитаха снощи да влязат от Мароко и в испанския анклав Мелиля, след масирания миграционен наплив към Сеута, съобщиха местни медии, цитирани от ДПА. Около 500 души опитаха да влязат в Мелиля, съобщи испанската национална телевизия. На мястото са били разположени служители на силите за сигурност. Около два часа по-късно, към 21:00 ч., е направен втори опит за преодоляване на граничната ограда. Още: Заради Сеута: Италия прекратява действието на Шенген по границата с Испания

Хвърляне на камъни, сълзотворен газ

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Според съобщението неуточнен брой мигранти са хвърляли камъни по служителите на силите за сигурност, които отвърнали със сълзотворен газ. Засега не е ясно дали някои от мигрантите са успели да проникнат в Мелиля. Граничен пункт "Бени Ензар" е затворен от четвъртък вечер.

Крайбрежните северноафрикански градове Сеута и Мелиля са под испански контрол от векове.

Държавното "Радио Насионал" съобщи вчера, като се позова на правителствени данни, че през последните дни в Сеута незаконно през Гибралтарския проток са влезли близо 50 000 мигранти. Областният ръководител Хуан Хесус Вивас оповести дори още по-голям брой – 60 000.

Междувременно правителството в Мадрид съобщи, че десетки хиляди мигранти доброволно са поели обратно към Мароко.

Снощи испанският външен министър Хуан Мануел Албарес обяви в Екс, че кризата на практика е приключила, тъй като по думите му почти всички, които са влезли в Сеута, са се върнали обратно в Мароко.

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