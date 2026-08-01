Втора брутална руска атака с балистични ракети срещу Украйна за 48 часа, десетки жертви и ранени в Киев (ВИДЕО)

Дим запълни небето над Киев, след като през нощта на 1 август множество експлозии разтърсиха града, нанасяйки щети на жилищни сгради. Причината - Русия предприе нова смъртоносна атака с балистични ракети. Според данните на властите към момента при удара са загинали най-малко 9 души, а други 28 са ранени, сред които четири деца. Служителите на спешните служби са спасили общо 105 души, съобщи Държавната служба за извънредни ситуации (ДСНС).

В поне пет района на града са регистрирани пожари и щети по жилищни сгради и промишлени обекти. Само в район Дарницки загинаха 7 души, а други 14 бяха ранени, сред които две деца, съобщи Държавната служба за извънредни ситуации.

Бомбардировката е втората мащабна атака на Русия срещу Украйна в рамките на 48 часа.

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Последната атака започна около 01:33 ч. местно време, когато бърза поредица от „много силни“ експлозии разтърси столицата, написаха журналистите на Kyiv Independent, които се намират на място. Докато експлозиите разтърсваха града, украинските военновъздушни сили предупредиха, че множество балистични ракети се насочват към Киев. По-малко от половин час след това се е чула нова серия експлозии. Последвали са още взривове около 2:16 ч. и 3:20 ч.

Кметът на Киев Виталий Кличко призова жителите да се укрият, като заяви, че руски балистични ракети атакуват града.

Хора в капан

Руската атака е засегнала жилищни и нежилищни сгради, включително апартаменти, складове, автомивка и паркинг, съобщиха местните власти. В някои жилищни блокове жителите останаха блокирани.

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Кличко съобщи, че отломки от ракета са ударили пететажна сграда в квартал Соломянски, което е предизвикало пожар в двора и е затруднило евакуацията на жителите. „Хората са блокирани“, написа той в Telegram. По-късно Държавната служба за извънредни ситуации съобщи, че повредената сграда частично се е срутила и е пламнала.

Подобна ситуация беше отчетена и на мястото на атаката в квартал Шевченковски, където кметът заяви, че хора са останали блокирани след частично срутване на сграда. Службите за спешна помощ се отправят към мястото на атаките, каза Кличко.

В района са били подпалени търговска сграда и няколко линейки, а пожарът вече е потушен, съобщи Държавната служба за извънредни ситуации, като добави, че един човек е бил ранен в района, а друг пожар е избухнал „на територията на филмово студио и е бил овладян“.

Кличко съобщи за пожари в киевските райони Голосеевски, Дарницки, Шевченковски и Соломянски. Много жилищни сгради в столицата са били засегнати, заяви той.

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„Бяха съобщени пожари и структурни щети в административна и търговска сграда. На друго място се запалиха превозни средства и бяха нанесени щети на жилищни сгради. Седем души загинаха, а други 14 бяха ранени, включително две деца. Пожарникарите погасиха огъня“, съобщи Държавната служба за извънредни ситуации относно квартал Дарницки.

Непрестанният ракетен терор на Русия

В непосредствена близост до столицата на Украйна още двама души бяха ранени (в Киевска област), съобщи Държавната служба за извънредни ситуации.

И през нощта на 30 юли Русия нанесе удари с дронове и ракети по множество градове в страната, включително западния Лвов, като уби най-малко 8 души и рани над 50 други. Масовата атака дори предизвика въздушни тревоги в Източна Полша, след като руска ракета падна в поле в региона на Люблин. В рамките на два дни рояци от ракети отново летяха към Киев.

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През пролетта и лятото на 2026 г. Русия нанася удари по столицата на Украйна с балистични ракети. Новата тактика на Москва в пълномащабната война предвижда претоварване на напрегнатата противовъздушна отбрана на страната, като се нанасят максимални щети на жилищни квартали и културни обекти.

Атаките с балистични ракети са по-опустошителни и по-смъртоносни, тъй като малко оръжия могат да свалят руските високоскоростни ракети „Циркон“ и „Искандер“. Ракетите прехващачи „Пейтриът“ остават единствената ефективна защита, а запасите на Украйна са изчерпани.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп преди време заяви, че ще предостави на Украйна лиценз за производство на собствени ракети „Пейтриът“, но оттегли предложението си преди часове, малко преди последния засега руски удар с балистични ракети да порази Киев. „Не сме се съгласили на това“, каза той. „Обсъждаме го, но е трудно да се предостави такава технология".

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