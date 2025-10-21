Подготвяли саботажи на военни обекти: Полша арестува 8 заподозрени

Осем души са задържани в Полша по подозрение в планиране на саботаж на военни обекти. Агенцията за вътрешна сигурност е задържала осем души, заподозрени в планиране на диверсии в различни части на Полша през последните дни, съобщи премиерът Доналд Туск. Той не предостави допълнителни подробности. Координиращият министър на разузнаването Томаш Семоняк уточни, че случаят се отнася до разузнаване на военни обекти и критична инфраструктура, както и до подготовка на средства за саботаж и „директно изпълнение на атаки“.

Руските служби твърдят, че Украйна и Западът готвели саботаж на "Турски поток"

Подробности

Втори арестуван за взрива на "Северен поток" няма да бъде предаден на Германия

Sprawy, o których pisze premier @donaldtusk dotyczą prowadzenia rozpoznania obiektów wojskowych i elementów infrastruktury krytycznej, przygotowania środków do przeprowadzenia aktów dywersji i bezpośredniej realizacji ataków. ABW ściśle współpracuje z SKW, Policją i Prokuraturą. https://t.co/mZmZERqVpS — Tomasz Siemoniak (@TomaszSiemoniak) October 21, 2025

"Въпросите, за които пише премиерът Доналд Туск, се отнасят до разузнаването на военни обекти и критична инфраструктура, подготовката на ресурси за саботаж и самото изпълнение на атаки. Агенцията за вътрешна сигурност (ABW) работи в тясно сътрудничество с Военната контраразузнавателна служба (SKW), полицията и прокуратурата", обясни още Томаш Семоняк, предаде телеграм-каналът ASTRA.

Още: Заради взрива на "Северен поток": Полската прокуратура зашлеви шамар на Русия през Германия (ВИДЕО)