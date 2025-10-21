Войната в Украйна:

Подготвяли саботажи на военни обекти: Полша арестува 8 заподозрени

Осем души са задържани в Полша по подозрение в планиране на саботаж на военни обекти. Агенцията за вътрешна сигурност е задържала осем души, заподозрени в планиране на диверсии в различни части на Полша през последните дни, съобщи премиерът Доналд Туск. Той не предостави допълнителни подробности. Координиращият министър на разузнаването Томаш Семоняк уточни, че случаят се отнася до разузнаване на военни обекти и критична инфраструктура, както и до подготовка на средства за саботаж и „директно изпълнение на атаки“.

Подробности

"Въпросите, за които пише премиерът Доналд Туск, се отнасят до разузнаването на военни обекти и критична инфраструктура, подготовката на ресурси за саботаж и самото изпълнение на атаки. Агенцията за вътрешна сигурност (ABW) работи в тясно сътрудничество с Военната контраразузнавателна служба (SKW), полицията и прокуратурата", обясни още Томаш Семоняк, предаде телеграм-каналът ASTRA.

