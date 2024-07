Подкупите за бягство от армията струват на Украйна до 2 млрд. долара годишно (ВИДЕО)

Украйна губи между 700 000 000 и 2 000 000 000 долара годишно от тези свои граждани, които избягват военната служба и не изпълняват дълга си към страната в условие на военно положение. Това заяви Дмитро Наталуха, председател на комисията по икономическо развитие на Върховната рада (украинския парламент).

Става въпрос изрично за случаи, при които се използват "сенчести икономически практики" - явно Наталуха визира не само подкупи. А според украинското икономическо министерство общо 1,2 милиона души могат да бъдат мобилизирани в Украйна за задоволяване на военни нужди.

Според Наталуха, редно е да има гаранции за бизнеса в Украйна, че няма да бъде принуден да затваря или да оцелява на минимум, защото работниците му са призовани в армията. За целта, най-справедливо е 50% от работещите да бъдат изключени от мобилизация. Само че за да стане това, ще трябва увеличение на данъците – така и безработицата в Украйна щяла практически да изчезне.

Данъците може да не се плащат с пари – може да е в стоки и услуги, т.е. форма на "натурална" размяна в някаква степен. Засега обаче всичко е на ниво идеи.

