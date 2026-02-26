Подложени на изнасилвания и мъчения от руснаците: Истории на украински жени, събрани от The New York Times

Войната в Украйна е едно от най-страшните събития на XXI век досега - може би дори най-страшното. Със сигурност специално за Европа, но последствията от руската инвазия в Украйна, наредена от руския диктатор Владимир Путин. А ужасите на войната и документирането им със сигурност ще продължат много време след края ѝ, който не се вижда в обозримо бъдеще.

Сексуалното насилие като инструмент за победа

Пореден щрих от тези ужаси - The New York Times публикува материал на база разговори с повече от 10 украинки, които са били сексуално малтретирани, изнасилвани и мъчени по време на руската окупация. Повечето от жертвите говорят анонимно за ужаса, те не искат имената им да са известни. Отдавна е ясно - има стотици сигнали за упражнено сексуално насилие от руски войници срещу украинки, ООН и различни правозащитни организации се занимават с тях - а колко украински жени не смеят да дадат гласност за насилие срещу тях си остава загадка.

Щрихи от материала на авторитетната американска медия:

една от жените (Нина) казва, че е била диагностицирана с хепатит C, след като е била пребита и изнасилена от руски войник в дома си.

друга жена (Олга) разказва, че е била събличана, опипвана и принудена да ходи гола до тоалетната пред руски войници.

трета жена (Юлия) съобщи, че е арестувана в окупираната от Русия част на Украйна. По думите ѝ, руски надзиратели са я вързали гола за маса и са я заплашвали да я изнасилят с гумена палка.

Ужасяващи истории

На 7 март 2022 г. двама руски войници нахлули в дома на 53-годишната Леся и съпруга ѝ Олександър в Киевска област - тогава, когато заплахата Киев да бъде превзет от руската армия беше реална. Единият от тях я завлякъл в съседна къща. "Той веднага ме изнасили. Другият простреля съпруга ми в стомаха и крака, докато ме изнасилваха", твърди Леся.

Впоследствие тя намерила съпруга си да кърви на пода в друга къща. Опитала се да му окаже първа помощ, но Олександър починал в ръцете на жена си два дни по-късно. Леся е подала сигнал до Главната прокуратура на Украйна. Според нея смъртта на съпруга ѝ е била по-лоша от изнасилването. Жената се връща у дома, след като украинската армия успя да отблъсне руските войници от Киевска област и я върнаха обратно през границата, а впоследствие руснаците тръгнаха в офанзива през Източна Украйна, която и до днес продължава, макар и с темпове на пълзене. Колата на Леся обаче е била открадната, но по-късно е върната.

Мария (името е променено), 50-годишна жителка на Херсонска област, разказва, че през януари 2023 г. е била задържана от маскирани мъже и отведена на фронтовата линия в Запорожка област. Била е натикана в малка селска къща, окупирана от руски войници. Там е била принудена "да служи като робиня". Един ден руски войници "се напиха, пребиха ме и двама войници ме изнасилиха". На следващия ден руски майор влязъл в къщата, видял Мария пребита и мръсна и ѝ казал, че трябва да избяга от украинската страна. Мария минала през минни полета, пропълзяла през руините на разрушен мост и късно същата вечер стигнала до украински контролно-пропускателен пункт.

На 26 февруари 2022 г. руските войски окупират Бердянск, където живеела 53-годишната Татяна Типакова. Тя се съпротивлявала на окупацията, записвала и публикувала видеоклипове, говорейки на протести срещу завземането на украинска земя от руските въоръжени сили. По-малко от месец по-късно руски войници я заловили в дома ѝ и я отвели в наказателна колония. Типакова казва, че е била измъчвана в продължение на седмица, подлагана на електрошокове и е била подложена на инсценирана екзекуция. По думите ѝ, Типакова била подложена и на сексуално насилие от страна на надзиратели. Мъченията продължили, докато не се съгласила да възхвали Путинова Русия, като записала видеоклип в социалните мрежи. След това била освободена и заминала за Запорожие.

31-годишната Светлана имала четири деца, когато руски войници нахлули в селото ѝ в Южна Украйна през март 2022 г. Бащата на детето бил поддръжник на Русия и се събирал с руските войници, пиел с тях. Един ден руски войници сложили торба на лицето на Светлана и я закарали до съседно село. Според жената, мъжът ѝ останал в микробуса, докато един от войниците я завлякъл в магазин и я изнасилил два пъти. След това мъжът на Светлана мълчаливо я изпратил до дома. Шест месеца по-късно Светлана заминала за друго село с децата, разделила се с мъжа си и открила, че вероятно е бременна. Когато жената отишла на лекар, там било потвърдено, че вече е бременна - в 23-та седмица.

"Исках да направя аборт. Отидох в болницата, но ми казаха, че е твърде късно", разказва Светлана. В резултат на това тя запазила бебето - Ярослав се родил на 8 март 2023 г. Според нея, детето прилича на изнасилвача ѝ.

През април 2022 г. руският опозиционен информационен канал ASTRA публикува материал за насилието срещу украински жени от руски военни в село Богдановка, Киевска област. По време на руската окупация там са извършени най-малко три убийства и две изнасилвания.

Източник: The New York Times

СНИМКИ: Getty Images