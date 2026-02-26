Стотици руски операции и саботажи в Европа: Картината за 4 години

В продължение на четири години пълномащабна руска война срещу Украйна са регистрирани най-малко 151 руски хибридни операции в Европа. Почти всички от тях са извършени не от щатни разузнавачи, а от наети през социалните мрежи хора и то не професионалисти. Това гласи аналитичен материал на мозъчния тръст Международен център за контратероризъм.

Съгласно данните - в едва 1 случай операция е организирана директно от руските служби за сигурност, а в 9 други - от лица, пряко свързани с тях.

Още: Путин заговори за саботаж на "Турски поток", имало заплаха за мирните преговори (ВИДЕО)

Защо руските служби успяват да наемат "подизпълнители" и то обичайно без никакъв опит в саботажи и действия на такова ниво? Основният мотив са парите. По данните на мозъчния тръст, 95% от 172-ма извършители не са имали официални връзки с руските служби. Те обаче са получили заплащане от няколкостотин до няколко хиляди евро. Само 26 души са действали по идеологически причини. Повечето са били хора с дългове, нестабилна работа или криминално досие. Някои са били непълнолетни, а няколко са били вербувани чрез TikTok и Telegram, като задачите са били оформени като вид "игра".

Отделно, имало е тенденция задачите да стават по-сложни - първоначално от събиране на данни и информация до палежи и (опити) за осъществяване на взривове.

Операциите най-често са се случвали в Полша (31 случая), Франция (20 случая), Германия (15 случая), балтийските държави (Литва - 15 случая, Естония - 11 случая) и Обединеното кралство (12 случая). В много случаи извършителите са пътували от други страни от ЕС или Балканите специално за задача и са си тръгвали веднага след това.

Нова тенденция е участието на колумбийци. Изследователите отбелязват, че Москва все повече разчита не на идеология, а да намери притиснати от обстоятелствата хора, които да примами с възможност да спечелят бързи пари.

Още: Руски агенти ударно купуват имоти край обекти, поддържащи Европа "жива"

Източник: Международен център за контратероризъм