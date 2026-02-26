"52-ият щат на САЩ" ще проведе референдум за влизане в ЕС

Динамичните събития на международната сцена принудиха много държави ударно да обмислят по-категорично геополитическо позициониране.

Това доведе например до импулс за по-засилена евроинтеграция. Наскоро Швеция обави, че обмисля присъединяване към Еврозоната. Сега пък става ясно, че Исландия планира референдум за влизане в ЕС.

Промяната на Исландия

Още: Изненада: Страна, замразила преговорите с ЕС преди 13 години, може да е топ фаворит за следващ член

Министър-председателката на островната държава Криструн Фростадотир обяви, че през следващите месеци Исландия ще произведе референдум за присъединяване към Европейския съюз, предаде Ройтерс.

"През следващите няколко месеца ще работим по подготовката на референдум – референдум за възможното подновяване на преговорите с ЕС за присъединяване", каза тя на пресконференция във Варшава след среща със своя полски колега Доналд Туск.

Исландия се отказа от продължилите 4 години преговори с ЕС през 2013 г. През последните години увеличаването на разходите за живот и войната в Украйна обаче върнаха интереса на островната държава да се присъедини към Съюза. Социологически проучвания сочат, че исландците са все по-позитивно настроени към идеята, предаде БТА.

"52-ият щат на САЩ"

Още: Посланик на Тръмп: "Исландия ще стане 52-ият щат на САЩ". Исландците: "Вън!"

През януари страната преживя международен шок, след като Били Лонг, посочен за посланик на САЩ в Исландия, успя да създаде дипломатически скандал още преди да е встъпил в длъжност.

В свое изявление той обяви, че скандинавската държава ще стане "52-ият щат на САЩ", което накара исландците да настръхнат. Лонг, който е бивш представител в Камарата на представителите на САЩ, направи изявлението си на 13 януари в Конгреса и после му се наложи да се извинява, смотолевяйки, че просто се е пошегувал.

"Шегичката" не бе приета добре от исландците, които стартираха моментално петиция с искане Лонг да не бъде назначен за посланик в страната им.

"Думите на Били Лонг може и да са били казани с половин уста, но са обидни за Исландия и исландците, които трябваше да се борят за своята свобода и които винаги са били приятели на Съединените щати", се казва в петицията.