Полша между Брюксел и суверенитета: Да вземе ли милиардите за отбрана

Полша е дълбоко разделена страна. Въпреки това по някои въпроси съществува съгласие между двата лагера, отбелязва швейцарското издание Neue Zürcher Zeitung. Фактът, че Полша се нуждае от силна армия и, по-общо казано, от високо ниво на възпиране, е почти безспорен. Историческият спомен за атаки и раздели остава жив, а усещането за заплаха от Русия е осезаемо.

Още преди началото на войната в Украйна Полша беше сред малкото държави от НАТО, които изпълняваха целта за разходи за отбрана в размер на 2% от БВП. В момента разходите за отбрана надхвърлят 4% от БВП. Очаква се този дял да продължи да нараства през следващите години.

В името на националната сигурност Варшава е готова да предприеме стъпки, които допреди години биха изглеждали немислими. При ляво-либералното правителство на премиера Доналд Туск Полша през юли стартира процедура по оттегляне от Отавската конвенция за забрана на противопехотните мини. След приключването ѝ вече няма да има правни пречки, например, за миниране на границата с Калининградска област. Междувременно консервативният президент Карол Навроцки възобнови дебата за евентуално придобиване на ядрени способности от страна на Полша. Още: Русия вкарва мигранти в Европа през тайни тунели, Иран помага (ВИДЕО)

Ще наложи ли президентът вето?

Именно програмата, която осигурява десетки милиарди евро за сигурността на Полша, предизвика разгорещен дебат. В рамките на механизма SAFE ЕС предоставя на държавите членки преференциални заеми чрез специален фонд за военни поръчки и други проекти за укрепване на отбранителния капацитет.

От 16-те държави, чиито заявления вече са одобрени от Брюксел, Полша следва да получи най-големия пакет. Инвестиционният план на Варшава включва проекти на обща стойност 43,7 милиарда евро. Това представлява почти една трета от общия бюджет на инициативата SAFE в размер на 150 милиарда евро. Румъния е на второ място с 16,7 милиарда евро.

Полската националконсервативна опозиция обаче не желае тези средства, особено ако идват от ЕС. Партията "Право и справедливост" (ПиС), която управляваше преди коалицията на Доналд Туск, настоява президентът Навроцки (той е от нейния лагер) да наложи вето върху закона, който регламентира използването на средствата по SAFE. Без този закон Полша няма да има правно основание да участва в програмата. Вместо това, според ПиС, страната трябва да се финансира директно чрез заеми от международните пазари за нуждите на отбраната. Още: Путин засега може само да сънува земята, която иска с мирен договор - нужни са повече ресурси и жертви от Покровск, а Русия се задъхва (ОБЗОР - ВИДЕО)

Самият Навроцки признава, че все още не е взел окончателно решение, но вече се присъедини към част от критиките към SAFE. Очаква се законопроектът скоро да му бъде внесен за подпис.

Предупреждение за бъдещ натиск

Критиките на националконсерваторите към SAFE са насочени основно към условията по заемите. По-голямата част от средствата трябва да бъдат изразходвани в рамките на Европейския съюз. Опозицията твърди, че това ограничава стратегическите възможности на Полша и е от полза предимно за Франция и Германия - най-големите производители на оръжие в Европа. Според „Право и справедливост“ подобни условия отслабват полския суверенитет.

Полша традиционно закупува значително количество военно оборудване от САЩ. Южна Корея също остава ключов неевропейски партньор: миналата година Варшава поръча допълнителни 180 танка оттам. Правителството обаче уверява, че около 80% от средствата по SAFE ще бъдат насочени към полски производители. Освен това се подчертава, че за Полша е стратегически важно да укрепи европейската автономност в сферата на сигурността. Още: НАТО и ЕС имат два различни дневни реда: Полският военен министър

Опозицията предупреждава, че Брюксел би могъл в бъдеще да използва заемите като инструмент за политически натиск. Те припомнят конфликтите на предишното правителство с ЕС. През 2021 г. Европейската комисия замрази средства от фондовете за сближаване и възстановяване за Полша заради съдебни реформи, които предизвикаха сериозни спорове относно върховенството на закона.

Едва след като новото правителство на Доналд Туск обяви намерение да отмени част от спорните реформи, ЕС деблокира плащанията. Настоящите социологически проучвания показват, че десният консервативен лагер има добри шансове да се върне на власт на избори след две години.

ЕС като политически противник

"Санкциите на ЕС са травма за партията "Право и справедливост". Те искат да играят на сигурно. Но в този дебат участват и други фактори - отношенията със САЩ и трансформациите в десния политически спектър", казва Пьотр Бурас от мозъчния тръст "Европейски съвет по външни отношения". Още: Полша се готви да минира руската граница

"Право и справедливост" и президентът Навроцки се представят като гаранти за запазване на традиционно близкия съюз със САЩ. В предходната кампания връзките с движението на Доналд Тръмп "Да направим Америка отново велика" изиграха важна роля. Въпреки че репутацията на САЩ в Полша пострада на фона на кризата около Гренландия и нарастващите съмнения относно ангажимента на Вашингтон към европейската сигурност, в дясноконсервативните среди САЩ продължават да се възприемат като най-надеждния стратегически съюзник. Оттук произтичат и обвиненията, че чрез SAFE ЕС ограничава стратегическата ориентация на Полша към Вашингтон.

Същевременно критиките към ЕС в полското публично пространство стават все по-остри. От месеци ултранационалистът Гжегож Браун, известен с провокативните си и често антисемитски изявления, бележи политически възход. Неговата партия "Конфедерация на полската корона" в момента получава подкрепа между 8% и 10%. Част от разочарованите избиратели на "Право и справедливост" се насочват именно към това движение. Сред исканията на Браун е и излизане на Полша от ЕС. Още: "Етапът на безусловни привилегии приключи": Полша отменя специалните помощи за украинските бежанци

Идеята за напускане на ЕС в момента се подкрепя от около 25% от поляците. За "Право и справедливост", която продължава да се стреми към водеща позиция в десния лагер, това е сериозно предизвикателство - особено след като по-радикалните формации се опитват да я представят като прекалено умерена и "проевропейска системна партия".

Разгорещена дискусия

"И аз имам резерви към инициативата SAFE. Европейската комисия не бива да има решаваща дума в нашата отбранителна политика", казва консервативният анализатор Лукаш Варзеха. В същото време той признава, че финансовите възможности на Полша не са неограничени и че заемите на пазарни лихви в такъв мащаб биха представлявали сериозно натоварване за икономиката.

"Точно това трябва да бъде предмет на рационален дебат, а не възраждането на стари политически образи на врагове. Както често се случва в Полша, дискусията се превърна в прекалено емоционална - дори когато става дума за толкова чувствителна тема като националната сигурност", подчертава Варзеха. Още: Полша призова Испания, Франция и Италия да увеличат военните разходи

Автор: Фолкер Пабст за Neue Zürcher Zeitung

Превод: Ганчо Каменарски