Рано сутрин: Руски ракети и дронове засипват Киев, ранени и щети в Харков и Запорожие (ВИДЕО)

Поредна руска масирана комбинирана въздушна атака срещу Украйна. Тя все още се разгръща - и в канала в Телеграм на украинските ВВС, и в други мониторингови канали има данни за изстрелване на руски ракети към Киев, като масово съобщения за това излизат след 5:40 часа българско време.

Както е буквално по традиция, такава атака започва първо с обстрел с далекобойни дронове. Вторият по големина украински град Харков вече пострада сериозно - общо в него и областта има 14 ранени след удари с руски безпилотни летателни системи, включително дете. Според информация в канала в Телеграм на Олег Синегубов, ръководителя на военновременната администрация на Харков, раненото дете е на 7 години. Първоначалните данни от него са, че Харков е атакуван с поне 17 дрона клас "Шахед" и поне 2 ракети.

Междувременно, руски далекобойни дронове удариха и град Запорожие. В резултат на атаката има ранен 1 човек, както и множество материални щети - на 5 места, съобщават и украинската спешна служба, и ръководителят на местната военновременна администрация Иван Федоров. Подпалена е девететажна сграда, избухнали са пожари в два търговски центъра, като в единия има основно щети на покрива, поразена е и частна къща.

