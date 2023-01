Подоляк към западните лидери: Време е за танкове, стига треперене пред Путин

С тези думи съветникът на украинския президент Михайло Подоляк се обърна към западните лидери в Twitter.

"Време е да спрем да треперим от Путин и да направим последната стъпка", написа той. "Украйна се нуждае от танкове; танковете са ключът към правилния край на войната."

True leadership is about leading by example, not about looking up to others. There are no taboos. From Washington to London, from Paris to Warsaw, one thing is said: 🇺🇦 needs tanks; tanks — the key to end war properly. Time to stop trembling at Putin and take the final step.