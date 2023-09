Подпалиха джипа на шефа на компания, правеща GPS за руски оръжия (ВИДЕО)

Още: Гори най-старата жп гара в Москва (ВИДЕО)

Бюрото е един от ключовите разработчици на сателитни навигационни системи GPS и GLONASS, които се използват широко в руските оръжия.

Според информацията за случилото се, Бабаков не е пострадал.

