Поголовното клане на добитък в руско село, предизвикало протести, е завършено (ВИДЕО)

В нашумялото в последните дни в Русия село Козиха, Ординска община на Новосибирска област не е останало нито едно частно стопанство с добитък – последното фермерско семейство се е съгласило да предаде добитъка си за клане. Това се отнася до семейство Мироненко, което до самия край е отказвало да се съобрази с исканията на местните руски власти. Според Даря Мироненко решението е било трудно: "Ние не сме герои, ние сме обикновени хора, които не можаха (да издържат повече)".

Тя каза, че предния ден е разговаряла с руски местни депутати и журналисти, надявайки се на помощ. Но същата вечер семейството е получило обаждане, в което се казвало: "Съжаляваме, не можем да направим нищо".

Междувременно, на сутринта на 24 март, Даря публикува видеоклип на добитъка си в канала си в Телеграм, озаглавен "Всички са здрави и щастливи". На 23 март тя отбеляза, че властите и ветеринарните служби се опитват да убедят хората да предадат животните си, твърдейки, че в противен случай може да останат без нищо.

Животните се унищожават под претекст за огнище на пастьорелоза. Селяните от Козиха твърдят, че не им се показват резултати от тестове, а в някои случаи те изобщо не се извършват.

Губернаторът на Новосибирска област Андрей Травников по-рано заяви, че "не са открити нови случаи на пастьорелоза при животни" в региона през последните 18 дни. Той също така отбеляза, че 180 семейства вече са получили социални плащания за частична загуба на доходи и обезщетение за конфискуван добитък на обща стойност 57 милиона рубли. Междувременно група за гражданска защита е подала жалба срещу губернатора до прокуратурата, с искане за разследване на "неговите незаконни действия". В Телеграм все повече жители на областта искат Травников да си подаде оставката.

"Към днешна дата са извършени плащания на 228 семейства на обща стойност 76 065 820 рубли. Обезщетението за загубен добитък е еднократно. Социалната помощ ще бъде разпределена на равни вноски в продължение на девет месеца, като общо ще възлиза на 167 040 рубли на член от семейството", заяви днес местното правителство, което каза и, че повече добитък в областта няма да бъде конфискуван и клан.

