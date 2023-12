Пожар избухна на руски атомен ледоразбивач

Още: Арктическите амбиции на Русия

"Възникна пожар в една от каютите на контейнеровоза "Севморпут" в предната част на площ от 30 кв. метра. Няма опасност от разпространение", се казва в изявление на министерството на гражданската отбрана, извънредните ситуации и ликвидирането на последствията от стихийните бедствия в Мурманска област.

BREAKING:



Nuclear incident in northern Russia.



A fire erupted on the nuclear-powered ice-breaking container ship Sevmorput in the Port of Murmansk.



It’s the largest nuclear-powered ship in Russia. pic.twitter.com/lYCeIA4xQy