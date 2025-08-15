До седем часа среща: Путин и Тръмп може изкарат почти цял работен ден очи в очи

Разговорите между Тръмп и Путин могат да продължат до седем часа, обяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, пише BBC. Предишна среща на върха в Хелзинки продължи около два часа. По всичко личи, че за целия свят предстои дълга нощ или ден предвид разговорите, тъй като срещата в Аляска е водеща новина навсякъде. Все още руският диктатор Владимир Путин нищо не е казвал за срещата, но говорител на Кремъл каза, че Тръмп ще го посрещне на стълбите на самолета на руския президент, който според тях трябва да пристигне в 11:00 местно време (20:00 BST).

Очакванията на хората в Киев

Но по улиците на Киев, където хората преживяха три години въздушни удари, обещания за подкрепа, заплахи за изоставяне и всичко между тях, малко жители казаха, че имат голям интерес или вяра в преговорите.

„Не мисля, че това ще доведе до нещо ново или някакви решения“, казва Богдан Прумаченко, 28, ИТ работник. „Нещата просто ще продължат“, казва той.

Има чувството, че без присъствието на президента Зеленски тази среща на върха е просто още едно далечно политическо събитие, което няма да промени реалността на войната.

"Много съм скептична", казва София Липовецка, кардиолог. „И е абсолютно погрешно да се решава проблемът с войната без присъствието на украинци“, добавя тя.

На фона на съобщенията, че Русия е пробила част от фронтовата линия през последните няколко дни, някои се притесняваха, че преговорите могат допълнително да навредят на украинския морал.

„Фронтът е слаб, така че мисля, че ако се появят нови ултиматуми, те биха могли да ни отслабят още повече, емоционално и военно“, казва Катерина Дубовик, 25-годишна, културен мениджър.

„По-рано през войната, когато имаше големи събития, хората изглеждаха по-активни. Сега има повече чакане и наблюдение и повече разочарование". ОЩЕ: "Той няма да си играе с мен": Големият коз на Тръмп срещу Путин и как диктаторът ще отклони вниманието от мира в Украйна (ОБЗОР-ВИДЕО)