Караджов разобличи джигит на пътя (ВИДЕО)

15 август 2025, 19:30 часа 363 прочитания 0 коментара
Вицепремиерът Гроздан Караджов разобличи джигит на пътя. Това се случи чрез социалната мрежа "Фейсбук". Стана ясно, че докато пътува с автомобил на НСО на магистрала "Тракия" - Караджов е изпреварен от БМВ, което от охраната на транспортния министър са последвали. "Джигитът се движи със скорост между 190 и 210 километра в час. Изпреварва в аварийната лента. После ми пак ме убеждавайте, че средната скорост на магистрали не трябва да се мери. Трябва! И книжки трябва да се взимат!", смята още Караджов. 

Изказването на вицепремиера и транспортен министър идва на фона на снощната тежка катастрофа в София, при която автомобил с голяма скорост се вряза в автобус на градския транспорт. Вследствие на инцидента един човек загина, а други петима бяха ранени. ОЩЕ: ВИДЕО показа момента, в който кола се вряза в автобус в София

Последните законови промени

От 5 август са в сила новите промени в Закона за движение по пътищата.

Сред най-важните промени са, че толкамерите вече ще засичат средна скорост на около 50 участъка по магистралите и скоростните пътища, които ще бъдат определени впоследствие;

Остава ограничението от 140 км/ч за движение по магистралите. В населено място разрешената скорост ще е само до 50 км/ч, ще има и зони с максимална скорост от по 20/30 км/ч. По междуградски и междуселски пътища скоростта остава както досега - 90 км/ч;

Технически преглед вече няма да може да се преминава, ако преди това не сме платили всички глоби по електронни фишове;

Камерите на общините ще бъдат директно свързани със системата на МВР;

Небрандирани патрулки с униформени служители излизат на пътя и те не само ще засичат превишена скорост, но и ще имат право да глобяват;

Ако караш извън града с 40 км/ч над разрешеното, глоба от 600 лева и отнемане на шофьорската книжка за 2 месеца.

Глобата за шофиране без документи става от досегашните 10 на 30 лева. Нарушения като преминаване на червен светофар или неспиране на пешеходна пътека вече ще бъдат санкционирани с по 150 лева.

По-големи стават и глобите при алкохол над 1,2 промила в кръвта. До момента те бяха между 200 и 1000 лв. С промените минималната става 1000 лева, а максималната – 5000 лева. При катастрофа с пострадали или убити в населено място, като утежняващо обстоятелство вече ще се приема, ако има превишение на скоростта над 20 км/ч. Ако сте пили и/или сте употребили наркотици, карате и предизвикате катастрофа, може да влезете за до 20 години в затвора. Ако в катастрофата има и жертва, присъдите са между 13 и 25 години като се предвижда и доживотен затвор.

Електрическите тротинетки ще се карат само през деня, но само ако са регистрирани в общинската администрация на населеното място. ОЩЕ: Тежка катастрофа в София: Кола се вряза в автобус на градския транспорт, има загинал (ВИДЕО)

