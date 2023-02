Пожар в нефтена база в Русия вероятно от атака на дронове (СНИМКИ и ВИДЕО)

Инцидентът е станал в нощта срещу 28 февруари. Разнесли са се взривове и огън е пламнал в сградата с котелното помещение, съобщава руският телеграм канал Baza.

Информацията е, че два дрона с експлозиви са причинили пожара. На мястото на експлозията са останали два кратера с дълбочина до метър и половина, съобщават руски медии.

Не се съобщава за жертви, а пожарът е бил потушен. Руските власти не дават официална информация за инцидента.

In #Russia, there were explosions in #Tuapse, followed by a fire at the Rosneft oil plant. pic.twitter.com/8MopBak6ub