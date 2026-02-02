Арман Бабикян: Честно е да кажеш на хората какво предлагаш и дали ръбът на Крим опира в българската олигархия

„БСП обявиха, че ще издигнат Илияна Йотова като кандидатура на предстоящите президентски избори от желание да влязат в парламента на неин гръб – от някаква БСП себичност“, каза в „Лице в лице“ Диана Дамянова. „БСП се борят да не отидат в нищото, но защо по този начин затрива Йотова, не ми е ясно. Тя изтегли най-добрата дълга клечка, защото сега тя ще има една година президентство, което очевидно смята да прави по малко по-различен модел – тоест симпатичен. След това ще се яви на избори като настоящ президент, което дава голямо техническо предимство“, смята тя.

Още: "Боташ" не е проблем и Радев ще покаже пълния му потенциал: Негов човек го защитава

Според нея на предстоящите президентски избори Илияна Йотова ще стигне 100% до балотаж, а въпросът е кой ще е другият. Слави Василев също се съгласи с тази теза. По думите му БСП са очевидно в много трудна ситуация, в която трябва да измислят някакъв нов наратив, за да предложат на избирателите своите услуги.

И според Арман Бабикян този ход на БСП е опит за спасяване. „Те няма каква услуга да предложат вече на хората. От друга страна, доколкото става въпрос за силно мажоритарен пост, възпитано е да питат г-жа Йотова иска ли да се кандидатира“, коментира Бабикян.

Още: "Борисов се усети в менгеме и затова изтегли бюджета": Говори ли му Пеевски през посредник?

Според Слави Василев Румен Радев би могъл да има 120 депутати в следващия парламент. „Дали Радев е нов или стар политически играч, ще решат избирателите. Ако те го определят за нов, то тогава го чака цифра от 100 депутати нагоре. Но ако го приемат като част от статуквото, тогава резултатът му ще бъде близък до този на ГЕРБ“, смята Диана Дамянова.

„Позволете ми здравословните съмнения за тези 120 депутати, понеже ми прилича малко на три синджира роби. Искам да знам тези хора какви принципи имат, а не да ми казват после народът така ни подреди. Честно е да кажеш на хората какво предлагаш и дали ръбът на Крим опира в българската олигархия, или не. Дали мирише на газ в някои от българските олигархични кръгове“, коментира Арман Бабикян.

Още: "Безкрайното говорене "за хората" ни връща във времената на Народна република България": Анализ