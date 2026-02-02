Скок на дължина от място: Паргов притеснен, че БСП може и да не прескочи парламентарната бариера

Имам номинации за лидерския пост на БСП, но не ги броя колко са. Интересува ме дали БСП ще може да прескочи парламентарната бариера със скок на дължина от място. Всеки един от потенциалните кандидати има своите плюсове и минуси, но трябва да бъде ясно, че конгресът, когото и да избере, това ще бъде скок на дължи от място, а не със засилка, тъй като няма да има време, заяви пред БНТ заместник-председателят на БСП-Обединена левица Калоян Паргов. Още: Румен Радев е нашият президент, няма как да се отречем от него

По думите му короната на БСП не е тежка, а носи отговорност. Големият проблем е, че БСП трудно излиза обединена от конгрес.

Ще скочи ли БСП от място в 52-ото Народно събрание?



Според Паргов, след този конгрес, който вече е неизбежен, може да се окажем, "че трябва да скочим от място, без засилка за предсрочните парламентарни избори". "Оттук нататък въпросът е дали БСП ще може да тръгне напред със скок на дължина от място", каза Калоян Паргов.

Той посочи, че за предсрочните парламентарни избори структурите на партията трябва да бъдат в кондиция, но това към момента не е така.

Калоян Паргов изтъкна, че прословутата среща на лидера на БСП Атанас Зафиров в кабинета на санкционирания по "Магнитски" от САЩ и Великобритания лидер на ДПС-Ново начало Делян Пеевски е завършила с поставяне на условия или излизане от коалицията. Паргов е на мнение, че на политиците липсва култура на коалиционно управление, а "не от един или друг кабинет в Народното събрание".

Калоян Паргов заяви, че когато има съвместно управление от три партии, всеки държи на своето, но трябва да направи отстъпки, за да се върви напред. "Представете си, че вместо ДПС-Ново начало, кабинетът беше подкрепян от ПП-ДБ, които наред с еврозоната, подкрепят и военната помощ за Украйна, а БСП не подкрепя. Тогава отново трябва да се направят отстъпки", даде пример Паргов, без да влезе допълнително в реалността какво я очаква БСП на предсрочните парламентарни избори.

Калоян Паргов беше категоричен, че партията, с която ще излезе Румен Радев на предсрочните избори, ще е конкурент на БСП. След изборите партньорството с президента е повече от очевидно, но въпросът е да останем парламентарно представена партия, каза още зам.-председателят на БСП.

