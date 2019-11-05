Пожарникари загинаха при взрив в сграда в Италия (СНИМКИ)
#Italy woke up to mourn 3 firefighters (VVF) killed while on duty, near #Alessandria.— Fabrizio (@FChev22) November 5, 2019
VVF initially responded to a minor explosion, then got wiped out by a second one.
The local attorney says on the scene where found additional gas bottles armed w/ timers/detonators. pic.twitter.com/kNKbYH97yI
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Всеобща стачка е обявена от няколко големи профсъюза в Италия. Засегнати са всички категории обществен транспорт, включително влаковете...
Един от загиналите е бил затрупан под отломките и били необходими часове, за да бъде изваден. Властите разследват версията, че експлозията е причинена умишлено, защото на мястото на взрива били открити газови бутилки с устройство, приличащо на детонатор.
ALESSANDRIA: Esplosione nella notte in una cascina a Quargnento: 3 Vigili del Fuoco morti e 3 feriti pic.twitter.com/Y9Q6E5LxAh— BreakingItalyNews (@BreakingItalyNe) November 5, 2019
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Редактор:
Любов Павлова
Етикети: Италия взрив Пожарникари газови бутилки
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