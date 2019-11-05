X
 
 
Webground
Днес 52 Вчера 95 Региони 9

Пожарникари загинаха при взрив в сграда в Италия (СНИМКИ)

120 0
photo of Пожарникари загинаха при взрив в сграда в Италия (СНИМКИ)
Снимка: Getty Images/Guliver
Трима пожарникари загинаха тази нощ при експлозия в сграда в северозападната италианска област Пиемонте, предаде Асошиейтед прес.

Стачка блокира транспорта в Италия, предупреждава Външно

Стачка блокира транспорта в Италия, предупреждава Външно

Всеобща стачка е обявена от няколко големи профсъюза в Италия. Засегнати са всички категории обществен транспорт, включително влаковете...

Прочети повече
Огнеборците се отзовали на сигнал за експлозия в неизползваема част на селскостопанска постройка в провинция Алесандрия. Когато отишли и започнали работа, станал втори взрив.

Един от загиналите е бил затрупан под отломките и били необходими часове, за да бъде изваден.

Властите разследват версията, че експлозията е причинена умишлено, защото на мястото на взрива били открити газови бутилки с устройство, приличащо на детонатор.

Взрив в нефтопреработващо предприятие в Италия

Взрив в нефтопреработващо предприятие в Италия

Силен взрив е избухнал в нефтопреработващо предприятие на Eni в Санадзаро де' Бургонди, Североизточна Италия, предава агенция TACC, цит...

Прочети повече
Actualno.com

Етикети:

Рейтинг: 5 от 5. Гласували общо: 1 потребители
Предишна
Новините от днес
Следваща

Интервю

Още
Ваня Манова, Mastercard: Плащанията вече се правят само с едно докосване

Ваня Манова е мениджър на Mastercard за България, Северна Ма...

НАЙ-СПОДЕЛЯНИ

missing image
Цар с картонена корона ли е районният кмет?

В трите големи града на България – София, Пловдив и Варна, на местни избори се гласува мажоритарно и за районни кметове. На местния вот 2019-а,...

НАЙ-ЧЕТЕНИ

missing image
Дневен хороскоп за 5 ноември

Овен Този вторник може да получите невярна или непълна информация. Не бързайте да действате, докато не проверите данните си. Телец Днес...

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ

missing image
Демократите признаха: Не постигнахме големия пробив в София (ВИДЕО)

"Има много симптоми за купен вот, корпоративен вот, който явно е оказал влияние в различинте общини Това е тревожно и трябва да се търсят законови...