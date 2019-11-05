Пожарникари загинаха при взрив в сграда в Италия (СНИМКИ)

Трима пожарникари загинаха тази нощ при експлозия в сграда в северозападната италианска област Пиемонте, предаде Асошиейтед прес.

ALESSANDRIA: Esplosione nella notte in una cascina a Quargnento: 3 Vigili del Fuoco morti e 3 feriti pic.twitter.com/Y9Q6E5LxAh — BreakingItalyNews (@BreakingItalyNe) November 5, 2019

Взрив в нефтопреработващо предприятие в Италия Силен взрив е избухнал в нефтопреработващо предприятие на Eni в Санадзаро де' Бургонди, Североизточна Италия, предава агенция TACC, цит... Прочети повече

Огнеборците се отзовали на сигнал за експлозия в неизползваема част на селскостопанска постройка в провинция Алесандрия. Когато отишли и започнали работа, станал втори взрив.Един от загиналите е бил затрупан под отломките и били необходими часове, за да бъде изваден. Властите разследват версията, че експлозията е причинена умишлено, защото на мястото на взрива били открити газови бутилки с устройство, приличащо на детонатор.