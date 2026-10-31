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САЩ са предупредили Русия за възможна терористична атака в Москва

31 октомври 2026, 18:14 часа 1141 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty images/Guliver
САЩ са предупредили Русия за възможна терористична атака в Москва

Руската Федерална служба за сигурност заяви, че е получила информация от САЩ чрез установени партньорски канали за подготовка на терористичен атентат в Москва и че е предприела съответните мерки, предадоха Ройтерс и ТАСС.

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„Чрез партньорски канали от американска страна бе получена информация за подготовка на терористичен акт в Москва. В момента се извършват съответните действия“, се казва в изявление на ФСС. Посолството на САЩ в Москва заяви, че „има информация за достоверна заплаха от инцидент с многобройни жертви“ в музейния комплекс „Царицино“ в Москва и че правителството на САЩ координира действията си с руските власти.

Предупреждение от американското посолство

Посолството публикува предупреждението си за сигурност на уебсайта си в събота. Адресът на обекта е посочен като „Долская улица 1“ в Москва. Американците са предупредени да избягват мястото „днес“, да бъдат бдителни и да избягват тълпите. Съветът е също така да преразгледат личните си планове за сигурност, да зареждат телефоните си и да носят документи за самоличност.

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Американците са посъветвани да следят местните медии и да се запишат в програмата STEP на Държавния департамент. В предупреждението не се описва естеството или източникът на заплахата. 

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Москва Русия САЩ терористична заплаха предупреждение
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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