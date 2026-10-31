Протестите в Европа: Скандирания срещу САЩ и Израел във Франция, сблъсъци с полицията в Германия (ВИДЕО)

В няколко френски града днес започнаха нови демонстрации срещу високите цени в рамките на третата поредна събота на протести, за които властите разположиха близо 70 000 служители на силите на реда, за да предотвратят повторение на насилието и грабежите от 17 октомври. Шест месеца преди президентските избори във Франция протестите, организирани по призив на ученици, студенти, движението на „жълтите жилетки“ и синдикатите, предизвикват безпокойство сред властите заради зачестилите призиви в социалните мрежи за „революция“, „въстание“ и нерегламентирани демонстрации, особено в деня на Хелоуин.

В Париж няколко хиляди демонстранти, някои от които преоблечени като Спайдърмен, Марио или Франкенщайн, започнаха шествие около 14:15 ч. местно време в жилищни квартали в източните покрайнини на столицата. Те носеха плакати с надписи като „Тревога: скъп живот“ и „Не искаме да прекараме целия си живот, изкарвайки си прехраната“.

Организаторите, които безуспешно поискаха от съда да разреши шествието да премине през центъра на Париж, осъдиха „поредното посегателство срещу правото на протест“. Подобна позиция изрази и Федерацията на студентските асоциации във Франция. Както и миналата седмица, властите разрешиха само шествия, които преминават далеч от централните части на градовете.

Протестиращи хвърлиха коктейли Молотов към полицаите в края на марша в столицата. Пламъци обхванаха един от униформените

France: Rioters threw Molotov cocktails at police at the end of the Paris cost-of-living march. At least one officer’s gear caught fire. https://t.co/IwiABIC0aw — Clash Report (@clashreport) October 31, 2026

Протестиращи в Бордо разбиха пинята във формата на главата на Еманюел Макрон, пълна с фалшиви банкноти.

France: Protesters in Bordeaux smashed a piñata shaped like Emmanuel Macron’s head, filled with fake banknotes. https://t.co/kFtFvjdCBg — Clash Report (@clashreport) October 31, 2026

Израелското и американското знаме пък бяха изгорени на покрива на навеса на трамвайната спирка „Жан-Масе“ в Лион. Тълпата скандираше против Израел

France: Israeli and American flags were burned on the roof of the Jean-Macé tram shelter in Lyon during the third round of France’s cost-of-living protests. Some people in the crowd below chanted “Israël assassin.” https://t.co/W95ALEAtYw — Clash Report (@clashreport) October 31, 2026

Според полицейски източник в цялата страна са планирани около 350 протестни акции, които биха могли да съберат между 350 000 и 450 000 участници. По данни на френското Министерство на вътрешните работи към 14:00 ч. местно време в днешните протести са участвали около 15 000 души, а в цялата страна са били регистрирани 65 протестни акции, предаде Франс прес. Министерството уточни, че обстановката е „като цяло спокойна“ и демонстрациите протичат „без значителни инциденти“.

Междувременно парижката полиция съобщи, че е извършила над 1200 проверки на железопътни гари и в районите около тях с цел да установи лица, които биха могли да предизвикат безредици, предаде ДПА. В публикация в социалната мрежа Екс префектурата на полицията уточни, че проверките имат за цел да предотвратят внасянето на пиротехнически изделия, остри предмети и други забранени вещи на протестните шествия.

Властите запазиха засилените мерки за сигурност от миналия уикенд, за да предотвратят повторение на безредиците от 17 октомври, когато по различни оценки на улиците излязоха между 550 000 и 800 000 души. Тогава в няколко града се стигна до разграбване на магазини, палежи на обществени сгради и сблъсъци с полицията.

Миналата събота в демонстрациите участваха между 410 000 и 800 000 души, но протестите преминаха при значително по-малко насилие. Лидерът на радикалната левица и кандидат за президент на изборите през април и май 2027 г. Жан-Люк Меланшон обвини днес правителството, че „върви към авторитаризъм“. „Ще покажем твърдата си, спокойна и дисциплинирана решимост да извоюваме зачитането на основните права на един свободен народ“, написа той в социалната мрежа „Екс“, преди да се включи в демонстрацията в Париж.

В столицата десетки метростанции, особено в близост до правителствени институции, са затворени, а много магазини както по разрешения маршрут на шествието, така и в центъра на града са обезопасени с предпазни заграждения.

Протестите в Германия

Сбивания избухнаха в края на младежки протест в Хамбург, когато маскирани участници изградиха и запалиха барикади и хвърлиха петарди и камъни по полицаите, които отвърнаха с пипер спрей и водни оръдия. Маршът беше част от националните протести „Gen Z regelt“ в повече от 30 германски града срещу военна повинност, и за повече финансиране на образованието, действия срещу разходите за живот и климатични мерки.

Germany: Clashes broke out at the end of a youth protest in Hamburg when masked participants built and set fire to barricades and threw firecrackers and stones at police, who responded with pepper spray and water cannons. The march was part of the nationwide “Gen Z regelt” protests in more than 30 German cities against military conscription, and for more education funding, action on living costs and climate measures. https://t.co/slU7NwOVTl — Clash Report (@clashreport) October 31, 2026