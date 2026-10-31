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Пожар до летище "Шереметиево", поредна руска рафинерия гори, удар по руски завод за ракетно гориво: Визити от украински дронове и ракети (ВИДЕО)

31 октомври 2026, 13:54 часа 846 прочитания 1 коментар
Снимка: NOELReports/X
Пожар до летище "Шереметиево", поредна руска рафинерия гори, удар по руски завод за ракетно гориво: Визити от украински дронове и ракети (ВИДЕО)

11 далекобойни дрона са унищожени по пътя им към Москва. Това обяви в официалния си канал в Телеграм кметът на руската столица Сергей Собянин – в общо три отделни съобщения. В сутрешната сводка на руското военно министерство се твърди, че са прехванати и свалени 604 далекобойни дрона и 2 управляеми ракети "Нептун" - информацията е актуализирана, първоначално имаше данни за свалени 433 далекобойни безпилотни системи.

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При летище "Шереметиево" има дим и има предварителни данни, че причината е пожар в района на склад за горива на "Роснефт". Има и геолокализация на кадрите – от руския опозиционен информационен телеграм канал ASTRA, който отдавна вече е с етикет "чуждестранен агент", лепнат му от режима на руския диктатор Владимир Путин, издирван от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца. Геолокализция на кадри от същото място има и от украинския мониторингов канал Exilenova+. В специализирания си канал в Телеграм "Росавиация" обяви, че летището е затворено, но по-малко от час след обявлението (малко преди 12:00 часа) отмени забраната за работа:

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Междувременно вече има повече данни за сутрешната украинска въздушна атака в Уфа. Там е уцелена една от рафинериите в промишлената зона, "Башнефт-Новойл" и изглежда е поразена инсталация (L-35), която произвежда високооктановия бензинов компонент, използван в бензин A-95. Потвърждение, че кадри от удара показват точно тази рафинерия има от ASTRA – каналът също смята на база геолокализация, че е уцелена въпросната инсталация L-35. "Башнефт" (собственост на "Роснефт") управлява три големи рафинерии, разположени практически една до друга в Северната индустриална зона на Уфа: "Башнефт-Уфанефтехим", "Башнефт-Новойл" и "Башнефт-УНПЗ". Те образуват комплекса "Уфа", един от най-големите в Русия. Комбинираният му капацитет за преработка достига 23,5 милиона тона суров петрол годишно - Още: Калининград е без ток, в Киев има проблеми с водата (ВИДЕО)

И още – в Каменск-Шахтински, Ростовска област, е уцелен Каменския комбинат. Първите данни са за комбинирана въздушна атака – ракети плюс дронове. Има вече данни, че са поразени най-малко 4 цеха. Предприятието произвежда твърдо ракетно гориво и експлозиви, които се използват за направа на ракети за системи за залпов огън и за ПВО. Губернаторът на Ростовска област Юрий Слюсар съобщи сутринта в официалния си канал в Телеграм, че са свалени над 90 далекобойни дрона в Каменск-Шахтински, но не признава ударите по Каменския комбинат засега – само че има щети по частен имот и че няма пострадали хора.

В Украйна също няма спокойствие

По-рано тази нощ поредната вълна руски далекобойни дронове е оставила без ток малко под 300 000 домакинства в Киев (80 000) и Днипро (200 000), съобщи украинският президент Володимир Зеленски. Информацията беше предоставена първо от ДТЕК, най-големия частен оператор на ТЕЦ-ове в Украйна – защото е имало успешен руски въздушен удар по един от ТЕЦ-овете в Киев, отделно са атакувани 4 ел. подстанции в Днепропетровск и Шосткински ТЕЦ в Суми. Удари е имало и по жп инфраструктура в Днипро и Харков.

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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