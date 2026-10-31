Средняк в Испания отнесе гнева на Барселона след двете поредни загуби

Испанският шампион Барселона се върна на победния път след двете си поредни загуби - от ПСЖ в Шампионска лига и от Реал Мадрид в Ла Лига. Каталунците изляха яростта си и постигнаха категоричен успех с 6:1 при домакинството си на Алавес в мач от 11-ия кръг на първенството. Четири безответни гола на почивката убиха съвсем интригата на "Камп Ноу". Отборът на Алавес, който се намира на 10-а позиция в класирането, все пак успя да отбележи едно попадение в края.

Барселона разгроми Алавес у дома

Съвсем очаквано каталунците започнаха ударно и рано рано поведоха в резултата. Това се случи в 8-а минута, когато грешка в съперниката защита позволи на Фермин Лопес да отнеме и да подаде на Рафиня, който не пропусна да се разпише за 1:0. Изненадващо, гостите имаха добра възможност да изравнят секунди по-късно. Футболистите на Алавес хванаха каталунците неподготвени и се стигна до удар на Абдеррахман Ребаш, но той прелетя високо над вратата. Малко след това последва нова опасност пред Жоан Гарсия, при която опит Анхел Перес бе отразен в корнер. Тези моменти дадоха импулс на гостите, но те бяха бързо върнати на земята с втори гол.

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В 23-а минута Ламин Ямал подаде на Фермин Лопес, а той стреля от малък ъгъл и някак си прати топката в мрежата на Антонио Сивера. Секунди по-късно Ямал пропусна добра възможност да направи резултата класически. Десетина минути преди края Рафиня също се размина с попадение, след като топката се спря в напречната греда. Следващият опит на бразилеца обаче попадна в целта. В добавеното време на първото полувреме и Ламин Ямал записа името си сред голмайсторите. Така Барса се оттегли на почивката с четири гола аванс.

Въпреки аванса си, каталунците продължиха да бъдат по-активни през втората част. В 66-а минута Ламин Ямал отбеляза второто си попадение в мача и сложи край на всякакви минимални надежди на Алавес да обърне развоя на срещата. Десет минути преди края Антъни Гордън също се разписа във вратата на гостите. Малко след това се стигна до почетното попадение за Алавес. То дойде в 84-а минута, а негов автор бе бившият играч на Реал Мадрид Мариано Диас, който оформи крайния резултат с 6:1 в ползва на Барселона.

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