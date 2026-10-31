От 1 до 94 години: Евакуацията на Олешки и ужасът на войната

Най-възрастният човек, напуснал окупирания град Олешки в Херсонска област, е на 94 години, а най-младият е на малко над година. Дмитро Лубинец, комисар по правата на човека на украинския парламент, обяви това в своя Telegram канал. Той подчерта, че хуманитарната мисия е била успешна. „Изминахме дълъг път: от преговори и споразумение за прекратяване на огъня до доставка на хуманитарна помощ директно в Олешки и организиране на евакуацията на цивилни“, подчерта той.

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Омбудсманът добави, че прекратяването на огъня ще продължи до 22:59 часа на 1 ноември. „Това е най-дългият режим на прекратяване на огъня, спазван от двете страни от 2022 г. насам“, отбеляза той.

Истории на хора

Най-възрастният човек, който си тръгна, е на 94 години, а най-младият е на малко над година. Друга жена ще отпразнува 49-ия си рожден ден утре. Лубинец разказа за семейство, което „буквално е оцеляло“ в къща, разрушена от обстрел в Олешки.

„Поради здравословното състояние на баща ми, той не можеше сам да слезе от осмия етаж, тъй като стълбището беше разрушено. Ужасяващо е дори да си представим условията, в които е трябвало да живее това семейство. Те бяха на практика в капан, лишени от достъп до храна и вода“, подчерта той, добавяйки, че най-лошото от изпитанията на семейството вече е зад гърба им.

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Друга история е за мъж, роден в Олешки, който е оцелял след 16 руски атаки с дронове и четири ракетни удара по собствения си дом. „Една от експлозиите е станала буквално на метър от стената на къщата му. Въпреки всичко, което е преживял, той е изчакал възможността да си тръгне“, пише омбудсманът.

Той отбеляза и един специален детайл от тази мисия: заедно с хората бяха спасени и техните домашни любимци. Сред тях бяха кучета, котки, папагал и дори енот.

Нов механизъм за реагиране

Лубинец подчерта, че за него е изключително важно хуманитарната мисия в Олешки да не остане изолиран инцидент. „Този ​​опит би могъл да формира основата на нов механизъм за реагиране на най-сложните хуманитарни кризи – механизъм, който винаги ще поставя хората, тяхната безопасност и правото им на живот в центъра си“, пише комисарят.

Евакуацията от Олешки

Белият дом заяви, че Украйна и Русия, със съдействието на първата дама на САЩ Мелания Тръмп, са се споразумели за временно прекратяване на огъня в района на Олешки за евакуация на цивилни. Очакваше се местното прекратяване на огъня да влезе в сила на 29 октомври, а след това в града да бъде допусната хуманитарна помощ и да започне подготовка за евакуация на цивилното население.

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В събота, 31 октомври, украинският президент Володимир Зеленски обяви, че украински граждани, евакуирани от Олешки и околните села, вече са преминали украинската граница и са влезли в Черниговска област. Той добави, че в посока Херсон е установено прекратяване на огъня, а пътищата до Олешки са разминирани и е доставена хуманитарна помощ. Държавният глава се надява, че хуманитарният достъп до Олешки ще бъде запазен.