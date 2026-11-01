Ферари изненада фаворитите във Формула 1 и грабна полпозишън за Гран При на Мексико

Пилотът на Ферари Люис Хамилтън изненада фаворитите и грабна полпозишън за неделната надпревара от Гран При на Мексико във Формула 1. Неговият съотборник Шарл Льоклер, който не най-бърз в предните сесии, даде трето по сила време. Макс Верстапен се движеше с рекордни времена на първите два сектора, но блокира предна лява гума в 13-и завой и остана на четвъртата позиция. Джордж Ръсел, който все пак ще стартира втори в неделната надпревара, направи грешка в началните етапи на последната си бърза обиколка и не успя да подобри времето на своя сънародник.

Хамилтън ще стартира от полпозишън в Мексико за първи път като пилот на Ферари

Лидерът в класирането при пилотите Кими Антонели не успя да се представи по най-добрия начин и трябваше да се задоволи с 5-о място. Той обаче ще бъде преместен с една позиция напред на стартовата решетка заради наказание на Макс Верстапен. Ландо Норис от Макларън се нареди след него. Исак Хаджар от Рес Бул се класира на седмо място, следван от двойката на Рейсинг Булс - Лиам Лоусън и Арвид Линдблад. Последен в Топ 10 бе Пиер Гасли от Алпин.

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Голямата изненада на пистата "Ерманос Родриго" бе отпадането на пилота на Макларън Оскар Пиастри във втората част от квалификацията. Австралиецът ще стартира от 13-а позиция, а пред него ще бъдат Нико Хюлкенберг и Франко Колапинто. Габриел Бортолето и Оливър Беърман допълват Топ 15. Карлос Сайнц, Алекс Албон, Фернандо Алонсо, Рио Хиракава, Ланс Строл, Серхио Перес и Валтери Ботас ще заемат последните позиции на решетката. Основната надпревара в Мексико ще започне в неделя, 1 ноември, от 22:00 часа българско време.

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