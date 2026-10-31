Кризата в Полша се задълбочава: Съдии са блокирани в Конституционния трибунал, посланици хвърлят оставки (ВИДЕО)

Полският президент Карол Навроцки заяви, че продължаващият конфликт с правителството на Доналд Туск около Конституционния трибунал застрашава вътрешната сигурност на страната. Държавният глава се обърна към протестиращите, събрали се пред сградата на Конституционния трибунал, която беше отцепена от полицията. Той призова за незабавни консултации с всички политически сили в парламента с цел "стабилизиране на политическата ситуация и възстановяване на конституционния ред". Президентът поиска също "възстановяване на върховенството на закона" и изтегляне на разположените от правителството сили за сигурност от сградата на съда. Заради ескалацията, вчера Навроцки прекрати планирано пътуване до Сенегал като нареди самолетът, с който пътуваше, да се върне във Варшава.

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Демонстранти се събраха вчера вечерта пред Конституционния съд във Варшава. Те обвиняват лявоцентристкото правителство на премиера Доналд Туск, че подкопава конституционния ред и независимостта на съдебната власт, след като председателят на съда и неговият заместник бяха отстранени от длъжност. Полицията все още пази сградата във Варшава, където седем съдии са останали заключени от снощи.

Poland's Constitutional Tribunal crisis is deepening, with police still guarding the Warsaw building where seven judges have been stuck since overnight, and judge Anna Korwin-Piotrowska moving to revoke prior authorities and push judges to work remotely. Two ambassadors have quit over it, Romania's citing an illegal takeover and France's saying he can't do his job with this going on back home, while the tribunal insists on X that its site got hijacked and chairman Święczkowski is still in charge. — WarTranslated (@wartranslated) October 31, 2026

Според съобщение на сайта на Конституционния съд председателят Богдан Швенчковски временно ще бъде заменен от Анна Корвин-Пьотровска. Швенчковски беше назначен по време на управлението на дясната популистка партия "Право и справедливост" (ПиС), която беше на власт до 2023 година. Корвин-Пьотровска е сред петимата съдии, назначени неотдавна от настоящия парламент, чието назначаване не се признава от Навроцки. Полският президент е подкрепян от ПиС.

Посланици подават оставка в знак на протест след скандала с Конституционния съд. Посланикът на Полша в Румъния, Павел Солох, заяви, че вече не може да остане на поста си заради онова, което той определи като незаконен опит да се поеме контрола над съда. Посланикът на Полша в Китай, Якуб Кумох, също обяви оставката си, позовавайки се на събитията в страната.

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Министърът на външните работи Радослав Сикорски рязко критикува решението на Кумох, наричайки непрофесионален начина, по който той приключи дипломатическата си мисия. Посланикът на САЩ в Полша Том Роуз също реагира на спора. Той определи ситуацията около Конституционния трибунал като изключително сериозна, сочейки към безпрецедентен конфликт относно границите на правителствената власт и независимостта на конституционно тяло.