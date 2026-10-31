The Economist: Русия е загубила до 2,1 млн. войници в Украйна

Според нова оценка на Economist, военните загуби на Русия може да са достигнали 2,1 милиона войници, като броят на убитите е достигнал 770 000 души. Това е е рязък скок спрямо оценките от месец май за от 280 000 до 518 000 загинали руски войници.

Важно е да се уточни - класификацията за "загуби" включва понятието "жертви", в което влизат както убитите, така и изчезналите по време на бойни действия, както и толкова тежко ранените, че да не могат се бият.

Сега The Economist изчислява, че общия брой на руските военни жертви от 1,4 милиона до 2,1 милиона, а на смъртните случаи - от 374 000 до 770 000 души, в сравнение с общо 900 000 до 1,3 милиона и от 190 000 до 350 000 убити през юли 2025 година.

Още: Избити войници, похарчени пари, унищожена техника: Цената за Путинова Русия дотук по сметките на украинския генщаб

Генералният щаб на Украйна отделно посочва общия брой на руските военни жертви - 1 588 170 към 31 октомври, като Русия е губила средно по 1750 войници на ден само през октомври - абсолютен рекорд, защото общият брой е вече над 49 000.

Междувременно украинската армия е напреднала със 73 квадратни километра през последните три месеца, като са си върнали около половината от територията, завзета от Русия тази година, сочи материала на The Economist.

Още: Руски успех: Не завладяха Украйна, но на 21 октомври умряха най-много руски войници