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Украински предател: Украйна наруши примирието в Олешки. Руският омбудсман: Можем да съжителстваме с Украйна

31 октомври 2026, 14:22 часа 1303 прочитания 0 коментара
Снимка: Яна Лантратова/Телеграм
Украински предател: Украйна наруши примирието в Олешки. Руският омбудсман: Можем да съжителстваме с Украйна

Русия обвини Украйна в нарушаване на примирието в Олешки. Според Родион Мирошник, пратеник на руското МВнР по въпросите на "престъпленията на киевския режим", украински дрон е атакувал цивилно превозно средство, напускащо окупирания от руснаците Олешки. Двама души, жена, родена през 1986 г. (Анна Ермакова), и мъж (Ярослав Торчински), роден през 1996 г., са ранени. Превозното средство се е насочвало към Раденск за храна, твърди той в официалния си канал в Телеграм.

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"Повече от 24 часа преди изтичането на договореното прекратяване на огъня, което трябваше да продължи до 22:59 ч. московско време на 1 ноември, украинските въоръжени сили възобновиха атаките срещу цивилни", написа той.

Още за Мирошник - украинец, той е бил прессекретар на сваления от Майдана бивш украински президент Виктор Янукович и ръководител на телевизията в Луганск, беше и "посланик" на Русия в т.нар. ЛНР (Луганска народна република, сепаратисткото образувание, непризнато от ООН и международната общност).

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Горе-долу докато Мирошник публикува обвинението си, руският омбудсман Яна Лантратова обяви чрез руската пропагандна видеоплатформа RT.Doc следното: "Можем да съжителстваме с Украйна и да следваме общи правила". Публикацията включва материал на Z-блогъра Александър Харченко за евакуацията от окупирания Олешки.

"Наблюдавайки цялото това събитие отстрани, се улових, че мисля, че това е първият път от 2022 г. насам, че стоя редом до украински чиновници и журналисти и че сме направили нещо заедно. Разбирам, че това е изключително събитие. И изразявам дълбоката си благодарност на омбудсмана Яна Валериевна Лантратова за организирането на тази хуманитарна операция. Но въпреки това днес стана ясно, че с посредничеството на трета страна можем да съжителстваме с Украйна и да следваме общи правила. Не бива да правим дългосрочни заключения, но това е интересно преживяване", обобщи Харченко.

По-рано днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков Песков заяви, че Лантратова и нейният украински колега Дмитро Лубинец "са установили добър диалог и постепенно започват да се доверяват един на друг". А хората от общо 11 автобуса, пожелали да си отидат в Украйна, вече са в Гомел, докато само 4 автобуса с хора са поискали да бъдат откарани в Русия:

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ЗАГЛАВНА СНИМКА: Дмитро Лубинец, омбудсман на Украйна, Яна Лантратова, омбудсман на Русия

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