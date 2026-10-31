Украински предател: Украйна наруши примирието в Олешки. Руският омбудсман: Можем да съжителстваме с Украйна

Русия обвини Украйна в нарушаване на примирието в Олешки. Според Родион Мирошник, пратеник на руското МВнР по въпросите на "престъпленията на киевския режим", украински дрон е атакувал цивилно превозно средство, напускащо окупирания от руснаците Олешки. Двама души, жена, родена през 1986 г. (Анна Ермакова), и мъж (Ярослав Торчински), роден през 1996 г., са ранени. Превозното средство се е насочвало към Раденск за храна, твърди той в официалния си канал в Телеграм.
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"Повече от 24 часа преди изтичането на договореното прекратяване на огъня, което трябваше да продължи до 22:59 ч. московско време на 1 ноември, украинските въоръжени сили възобновиха атаките срещу цивилни", написа той.
This is what the so called "Russian world" left behind in Oleshky, a city now in ruins where residents were essentially held hostage until recently. https://t.co/DxQRcE2QmX— WarTranslated (@wartranslated) October 31, 2026
Още за Мирошник - украинец, той е бил прессекретар на сваления от Майдана бивш украински президент Виктор Янукович и ръководител на телевизията в Луганск, беше и "посланик" на Русия в т.нар. ЛНР (Луганска народна република, сепаратисткото образувание, непризнато от ООН и международната общност).
Ukraine has set up reception points for evacuated Oleshky residents at the border with Belarus, where doctors will examine people first before sending them to medical facilities or relatives if there's no threat to their life. https://t.co/OhGNDGeFDi— WarTranslated (@wartranslated) October 31, 2026
Шизофрения или не?
Горе-долу докато Мирошник публикува обвинението си, руският омбудсман Яна Лантратова обяви чрез руската пропагандна видеоплатформа RT.Doc следното: "Можем да съжителстваме с Украйна и да следваме общи правила". Публикацията включва материал на Z-блогъра Александър Харченко за евакуацията от окупирания Олешки.
"Наблюдавайки цялото това събитие отстрани, се улових, че мисля, че това е първият път от 2022 г. насам, че стоя редом до украински чиновници и журналисти и че сме направили нещо заедно. Разбирам, че това е изключително събитие. И изразявам дълбоката си благодарност на омбудсмана Яна Валериевна Лантратова за организирането на тази хуманитарна операция. Но въпреки това днес стана ясно, че с посредничеството на трета страна можем да съжителстваме с Украйна и да следваме общи правила. Не бива да правим дългосрочни заключения, но това е интересно преживяване", обобщи Харченко.
По-рано днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков Песков заяви, че Лантратова и нейният украински колега Дмитро Лубинец "са установили добър диалог и постепенно започват да се доверяват един на друг". А хората от общо 11 автобуса, пожелали да си отидат в Украйна, вече са в Гомел, докато само 4 автобуса с хора са поискали да бъдат откарани в Русия:
Russian Il-76 transport aircraft carrying residents evacuated from occupied Oleshky have arrived in Belarus. The passengers are those who chose to return to Ukrainian-controlled territory as part of the ongoing humanitarian operation. #Ukraine https://t.co/NsbXx7gt9S— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 31, 2026
American journalist Alex Salvi reports that 11 buses carrying people from temporarily occupied Oleshky headed to Ukraine and 4 buses with Ukrainians went to Russia, out of roughly 750 people registered for evacuation overall. https://t.co/ZPdrqvHOPJ— WarTranslated (@wartranslated) October 31, 2026
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ЗАГЛАВНА СНИМКА: Дмитро Лубинец, омбудсман на Украйна, Яна Лантратова, омбудсман на Русия