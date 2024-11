Пожарът в склад за фреон в Москва се разраства (ВИДЕО)

Разраства се огромният пожар в склад, съхраняващ фреонови бутилки в южната част на Москва. Огънят е обхванал над 3000 квадратни метра и е предизвикал мащабна ответна реакция.

75 души персонал и 31 единици техника, включително хеликоптер, работят за ограничаване на огъня. Властите са определили повишено ниво на трудност на инцидента поради риска от по-нататъшно разпространение на пожара. Работата по потушаването на пожара продължава.

Massive fire at freon warehouse in southern Moscow



A large warehouse storing freon cylinders is engulfed in flames in an industrial area in southern Moscow.



The fire has spread over 3,000 square meters, prompting a large-scale response. Seventy-five personnel and 31 units of… pic.twitter.com/DTxtABPMAi