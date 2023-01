Показаха в снимки лъжата на Пригожин за превземането на Соледар

По думите му кадрите, които Пригожин показа като "доказателство" за "овладяването" на Соледар нямат нищо общо с града, а са заснети най-вероятно във Владимировка, където има голям брой гипсови пещери.

Pic 1: What Soledar salt mines look like

Pic2: What caves in the Volodymyrivka area look like

Pic 3: What Wagner claim is the Soledar salt mine.



For me this is a pretty done deal, the Wagner image does not match the salt mines. pic.twitter.com/EKuHb0I7TG