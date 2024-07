Полша ще може да сваля руски ракети и дронове над Украйна, обещава още изтребители (ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че се разработва механизъм, по който Полша да сваля руски ракети и дронове в украинското въздушно пространство, ако бъдат изстреляни към западната съседка на Украйна.

Това е част от споразумението за сигурност, което той и полският премиер Доналд Туск подписаха във Варшава днес, 8 юли.

President Zelenskyi announced that a mechanism is being developed for Poland to shoot down Russian missiles and drones in Ukrainian airspace if launched towards Poland.



Additionally, a security agreement includes forming a volunteer legion in Poland, potentially involving…