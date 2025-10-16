Полша заедно с 8 скандинавски и балтийски страни строи център за подготовка на войски от НАТО и Украйна

Полша подписа споразумение с осем скандинавски и балтийски страни за построяване на нов военнотренировъчен обект, "лагер Йомсборг", в рамките на Центърa за подготовка на сухопътните войски на Полша в Нова Демба-Липа. Центърът ще служи за обучение на военнослужещи от НАТО и Украйна за управление на безпилотни летателни апарати, информира Укринформ.

Вицепремиерът и министър на националната отбрана на Полша Владислав Кошиняк-Камиш обяви подписването на споразумението в социалната мрежа Х.

"Подписахме споразумение с Норвегия, Дания, Естония, Литва, Латвия, Швеция, Финландия и Исландия за разширяване на учебния център с участието на скандинавските и балтийските държави. Наред с други места, организираме тренировъчни мисии за украинските войски в Нова Демба-Липа. Нашите войници, заедно с украински инструктори, ще участват в обучение с дронове там", написа Кошиняк-Камиш.

Още: Полша: Путин се реши на ескалация срещу Запада, но тактиката му е глупава

С подкрепата на Норвегия, в Югоизточна Полша, близо до украинската граница, беше открит учебен център за украинската армия. Съоръжението може да побере до 1200 украински военнослужещи едновременно.

Въпреки че Варшава все още не се е присъединила към програмата PURL (Списък с първостепенните военни нужди на Украйна) за съвместно снабдяване с оръжия на Украйна, тя не е изключила възможността да го направи в бъдеще.

Още: Германия разполага изтребители в Полша за защита на източния фланг на НАТО