Полският президент даде зелена светлина за разполагане на войски на НАТО в страната

Полският президент Карол Навроцки подписа указ, с който страната му се съгласява войски на НАТО да бъдат разположени в Полша. Това позволява на чуждестранни сили да останат в рамките на операция „Източен страж“, укрепвайки отбраната на фона на руските заплахи. Северноатлантическият алианс започна операция „Източен страж“ на 12 септември в отговор на нарушаването на полското въздушно пространство от около 20 руски безпилотни апарата на 10 септември.

Руските дронове над Полша

Полша свали руски дронове във въздушното си пространство в сряда с подкрепата на самолети от съюзниците си от НАТО. Това е първият сбучай, когато член на западния военен съюз е стрелял по време на войната на Русия в Украйна.

Русия заяви, че нейните сили са атакували Украйна по време на навлизането на дронове и че не е имала намерение да поразява цели в Полша. "Нямаше маркирани цели на полска територия. Максималният обсег на дроновете, използвани при този удар, не надвишаваше 700 километра, което прави физически невъзможно те да достигнат полска територия", каза пред Съвета руският постоянен представител в ООН Василий Небензя. Той допълни, че Москва е готова да разговаря с Полша, "ако полската страна наистина е заинтересована от намаляване на напрежението, а не от разпалването му".

