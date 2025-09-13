Войната в Украйна:

Полша вдигна бойни самолети във въздуха заради руски дронове

13 септември 2025, 19:38 часа 508 прочитания 0 коментара
Полша вдигна бойни самолети във въздуха заради руски дронове

Бойни самолети на полската армия и на съюзнически сили бяха вдигнати във въздуха днес за "превантивна" операция във  въздушно пространство на Полша заради опасност от удари с дронове в райони на Украйна по полско-украинската граница, предаде АП, като цитира полските власти. Местната администрация в източния полски град Люблин уточни, че тамошното летище е затворено. Тревогата бе обявена във връзка с навлизането на редица руски дронове в полското въздушно пространство в сряда.

Повишена готовност

Оперативното командване на полската армия заяви в публикация в социалната платформа "Екс", че наземната противовъздушна отбрана и разузнавателните системи са били в повишена готовност. То подчерта, че "тези действия по същество са превантивни" и целта им е да си обезопаси полското въздушно пространство и да се защитят гражданите на страната. Командването имаше предвид опасност от удари с дронове в украински райони, граничещи с Полша. Повече подробности обаче не бяха дадени.

Още: Доналд Туск отхвърли предположения, че Украйна е виновна за дроновете

Полският министър-председател Доналд Туск също обяви в социалните мрежи, че в полското въздушно пространство са започнали "превантивни въздушни операции" във връзка със заплахата, идваща от руските дронове над украински области.

Полската служба за въздушна навигация обяви, че летището на Люблин е затворено "заради дейности на военната авиация". Говорителят на летището Пьотър Янковски каза пред полската новинарска агенция ПАП , че въздушното пространство над летището е било затворено до 18:00 ч. местно време.

"Истинска война няма да започне, но провокации ще има": Говори полският посланик у нас

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
Полша дронове бойни самолети
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес