Полша вдигна бойни самолети във въздуха заради руски дронове

Бойни самолети на полската армия и на съюзнически сили бяха вдигнати във въздуха днес за "превантивна" операция във въздушно пространство на Полша заради опасност от удари с дронове в райони на Украйна по полско-украинската граница, предаде АП, като цитира полските власти. Местната администрация в източния полски град Люблин уточни, че тамошното летище е затворено. Тревогата бе обявена във връзка с навлизането на редица руски дронове в полското въздушно пространство в сряда.

Повишена готовност

Оперативното командване на полската армия заяви в публикация в социалната платформа "Екс", че наземната противовъздушна отбрана и разузнавателните системи са били в повишена готовност. То подчерта, че "тези действия по същество са превантивни" и целта им е да си обезопаси полското въздушно пространство и да се защитят гражданите на страната. Командването имаше предвид опасност от удари с дронове в украински райони, граничещи с Полша. Повече подробности обаче не бяха дадени.

Още: Доналд Туск отхвърли предположения, че Украйна е виновна за дроновете

Полският министър-председател Доналд Туск също обяви в социалните мрежи, че в полското въздушно пространство са започнали "превантивни въздушни операции" във връзка със заплахата, идваща от руските дронове над украински области.

Полската служба за въздушна навигация обяви, че летището на Люблин е затворено "заради дейности на военната авиация". Говорителят на летището Пьотър Янковски каза пред полската новинарска агенция ПАП , че въздушното пространство над летището е било затворено до 18:00 ч. местно време.

"Истинска война няма да започне, но провокации ще има": Говори полският посланик у нас