Кабинетът "Радев":

Кандев съди бизнесмена Юлиян Янков - Картофа заради твърдения за подкуп

14 септември 2026, 6:55 часа 448 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Кандев съди бизнесмена Юлиян Янков - Картофа заради твърдения за подкуп

Настоящт кандидат за вицепрезидент и бивш главен секретар на МВР Георги Кандев е завел дело за клевета срещу бизнесмена Юлиян Янков - Картофа. Кандев е подал тъжбата си в Районния съд в Перник и наказателното дело от частен характер по нея е образувано на 30 юли. Това потвърдиха пред в. "Сега" от съда. В тъжбата си кандидатът за вицепрезидент твърди, че Янков му е приписал неизвършени престъпления.

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Преди месец съдията-докладчик е оставил тъжбата без движение заради нередовности в нея. Дадени са указания за отстраняването на въпросните нередовности в срок, който още не е изтекъл, съобщиха от съда. Не се посочва какво конкретно твърди Кандев в тъжбата си.

В началото на юли популярен ютюбър пусна интервю с Янков, който твърди, че е давал подкуп на Кандев. Янков казва, че е бил в прекрасни отношения с Кандев, показва чатове с него. Казва още, че му е поискал 50% от бизнеса и сумата била шестцифрена.

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През април, броени дни след парламентарните избори, Кандев направи видеообръщение в социалните мрежи, в което разказа за натиск и заплахи, зад които стои лице с прякор "Картофа".  

Разследване на Антикорупционния фонд (АКФ) разкри, че фирмата за пътна помощ "Юнит Асист" на Янков е партньор на МВР за транспортиране на веществени доказателства. Ведомството, в лицето на ОДМВР - София, е платило за услугите ѝ близо 30 000 евро, въпреки че няма сключени договори с дружеството. 

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Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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