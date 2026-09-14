Световната рекордьорка, която два пъти остана без олимпийско злато: Историята на една велика българка

"Пас към миналото" е спортна рубрика на Actualno.com, в която връщаме лентата назад, за да ви разказваме интересни спортни истории от миналото.

България има големи традиции в леката атлетика, с някои славни имена от близкото и далечното минало. Една от забележителните български личности в "Царицата на спортовете" е Мария Вергова-Петкова. Тя два пъти печели олимпийско сребро, става световна рекордьорка и е сред най-добрите дискохвъргачки на планетата в края на 70-те и началото на 80-те години.

Мария Вергова: От Пловдив до световния елит

Историята ѝ обаче е особена. Вергова стига до олимпийския подиум в две поредни Олимпиади, но така и не успява да се окичи със злато. А между двете сребърни отличия тя прави нещо още по-впечатляващо – хвърля диска по-далеч от всяка друга жена в света и записва името си като световна рекордьорка.

Мария Вергова е родена на 3 ноември 1950 г. в Пловдив. Първите ѝ стъпки в спорта не са свързани с хвърлянето на диск, но постепенно именно тази дисциплина се превръща в нейна запазена марка. В края на 60-те години талантът ѝ е забелязан от треньора Димитър Бахчеванов, който започва да работи с нея и вижда потенциал, който далеч надхвърля първоначалните ѝ резултати.

Първото олимпийско сребро

Постепенно Вергова започва да се изкачва в световната ранглиста. Тя печели злато на Универсиадата в Рим през 1975 г., а само година по-късно вече е сред най-добрите на олимпийската сцена. На Олимпиадата в Монреал през 1976 г. българката записва първия си голям олимпийски успех. С резултат от 67,30 метра тя печели сребърния медал в хвърлянето на диск и се качва на подиума редом до най-силните състезателки в света.

Това е първият олимпийски медал в кариерата ѝ, но Вергова вече е показала, че има потенциал за още по-големи постижения. Година по-късно тя отново печели Универсиадата – този път пред родна публика в София. Резултатът ѝ от 66,34 метра е и световен студентски рекорд.

Денят, в който България има световна рекордьорка

Най-силният момент в кариерата на Мария Вергова идва през 1980 г. Само няколко седмици преди Олимпиадата в Москва българката прави хвърлянето на живота си. На 13 юли на стадион "Васил Левски" в София дискът полита на 71,80 метра. Резултатът е световен рекорд и превръща Вергова в най-добрата дискохвъргачка на планетата.

Отново сребро вместо злато

Световният рекорд превръща Мария Вергова в една от големите фаворитки за олимпийската титла в Москва. Очакванията към нея са огромни, но олимпийският финал отново завършва по един и същи начин. Българката хвърля 67,90 метра и печели втори пореден олимпийски сребърен медал. Пред нея завършва представителката на ГДР Евелин Ял, която печели титлата с олимпийски рекорд.

Така Вергова остава само на крачка от олимпийското злато за втори път. Само седмици по-рано тя е била световна рекордьорка, но в най-голямото състезание отново трябва да се задоволи със сребро. Именно това е големият парадокс в кариерата ѝ – една от най-добрите дискохвъргачки в света, световна рекордьорка и двукратна олимпийска медалистка, но без олимпийска титла.

Медали от всички големи първенства

След Олимпиадата в Москва Вергова продължава да бъде сред водещите състезателки в дисциплината. През 1982 г. тя печели сребърен медал на Европейското първенство в Атина, като отстъпва на друга голяма българска звезда - Цветанка Христова. Година по-късно идва още един исторически момент. На първото световно първенство по лека атлетика в Хелзинки през 1983 г. Вергова печели бронзов медал.

Кариерата ѝ събира впечатляваща колекция от отличия - две олимпийски сребра, световен рекорд, две титли от Универсиадата, европейско сребро и световен бронз. И макар да не получава олимпийското злато, за което два пъти се бори, Вергова оставя нещо, което често е дори по-трудно за постигане – забележителен световен рекорд и званието "най-добра в света".

Автор: Стефан Йорданов

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