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Тристранката обсъжда новата линия на бедност за 2027 г.

14 септември 2026, 6:40 часа 521 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Тристранката обсъжда новата линия на бедност за 2027 г.

Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) обсъжда новата линия на бедност за 2027 г. и промени в Кодекса на труда. Срещата ще се проведе в Гранитната зала в сградата на Министерския съвет. В дневния ред на социалните партньори са включени три основни точки, като ключов акцент е определянето на линията на бедност за страната от 1 януари 2027 г. Проектът на Постановление на Министерския съвет за нейното актуализиране е внесен от министъра на труда и социалната политика.

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Предложеният от правителството нов размер на линията на бедност е 443 евро за 2027 г.

От прага на бедност зависят месечните помощи на близо 800 хиляди души с трайни увреждания. Те са обвързани към него според степента на неработоспособност, като най-ниската стойност от 1 януари ще е 31 евро, а най-високата - 252 евро.

От линията на бедност зависи и достъпът до други социалните помощи, по-специално тези за реинтеграция на деца и средствата за приемните семейства.

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В рамките на заседанието ще бъдат разгледани и две законодателни инициативи, свързани с трудовото законодателство.

Едните, внесени от ГЕРБ-СДС, предвиждат да засилят закрилата на майчинството, родителството и осиновяването чрез въвеждане на временна защита на работещи на срочни трудови договори.

От "Демократична България" предлагат промяна в трудовия кодекс, с която разрешителния режим за наемане на работа на непълнолетни да се замени с предварително уведомяване на инспекцията по труда.

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НСТС Кодекс на труда линия на бедност
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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