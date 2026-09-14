Лидерът на "Алтернатива за Германия" се закани да спре парите за ЕС и еврозоната, не само за Украйна (ВИДЕО)

Искаме си парите от съседите ни. Ще поискаме от Украйна да ни върне дълга, който има към нас. С тези смели заявки в телевизионно интервю блесна Алис Вайдел, лидерът на крайнодясната германска партия „Алтернатива за Германия“ (АзГ), която бележи много сериозен възход и е напълно възможно да успее да вземе властта в най-голямата европейска икономика – ОЩЕ: "Русия е инвестирала сериозно в германски партии": Как Кремъл планира да прекрои Германия
Корените на Вайдел
Дядото на Алис – Ханс Вайдел, е бил част от стаховитите СС на Нацистка Германия, оформена от Адолф Хитлер. Той е бил и съдия в нацистката система в Леобшюц - днешно Глубчице в Полша. От 1941 г. Вайдел служи като военен съдия в комендатурата на Варшава, а през 1944 г. е повишен в ранг на старши щабен съдия. Документът за назначаването му преминава през щаба на Хитлер. Той е бил част от военната съдебна система на Вермахта, която е издала десетки хиляди смъртни присъди. Не е известно точно колко решения е издал лично Ханс Вайдел.
След войната срещу него са образувани няколко дела, но всички те в крайна сметка са прекратени. Алис Вайдел казва, че на практика не е имала контакт с дядо си и че миналото му не е било обсъждано в семейството, посочва беларуската опозиционна медия NEXTA – ОЩЕ: "Спрете нацистите!": Масови протести в Германия срещу победата на крайнодесните (СНИМКИ и ВИДЕО)
Интервюто на Вайдел: Закани към ЕС
Сега Алис Вайдел категорично каза, че Германия нямало вече да финансира "веселбата" на съседите си – че АзГ има сериозни намерения за промяна спрямо Европейския съюз. Припомняме, че точно Германия е най-големият нетен вносител на средства в европейския бюджет – това напомни и Вайдел с думите: "Искаме си парите обратно". Според нея, общите европейски пари се ползвали и "за неща, които считаме за недемократични" - например пазарни ограничения, но лидерът на АзГ не посочи конкретно какви и кои са те в това интервю. Купувал се обаче "суверенитетът на наши институции" от чужди такива, изглежда Вайдел визира общоевропейските институции като "купувач". Вайдел недоволства, че пари от германските данъкоплатци се използват за спасение на еврото в други държави.
"Смеят ни се, като казваме, че искаме парите – ще направим голямо орязване (на даваното като пари от Германия в ЕС) и тогава ще видите каква врява ще се вдигне в Брюксел и Страсбург, когато откажем да съфинансираме тази криза", закани се Вайдел.
German AfD leader Alice Weidel on the EU:— Clash Report (@clashreport) September 13, 2026
We are simply no longer going to co-finance all this fun for our neighboring countries. We want our money back. Very simple.
We want our money back, and we will make substantial cuts.
Then just watch the drama that will break out in… pic.twitter.com/R0VmjlW8wH
Според Алис Вайдел, християндемократите са в криза и то с тенденция на спад на доверието, която показва структурни проблеми, не просто временно положение. Тя очаква германският канцлер Фридрих Мерц да бъде свален от поста си на лидер на християндемократите. "Християндемократите и християнсоциалистите имат фундаментален проблем – да го кажем направо, те прецакваха хората години наред", обобщи Вайдел, според която смяната на канцлера т.е. на Мерц няма да помогне за положителна промяна в доверието - Още: "Освен големи професионалисти, в БНР работят и пропагандисти. Нека не дамгосваме АзГ - те са против войната": Иво Христов с нови обвинения
German AfD Leader Alice Weidel:— Clash Report (@clashreport) September 13, 2026
They will replace Friedrich Merz. I am convinced of that.
Looking at the CDU’s entire personnel, I don’t see any alternative that would really be viable for the CDU.
They will not be able to stop the downward trend, because the problem is… pic.twitter.com/oIU8CVuwIS
German AfD Leader Alice Weidel:— Clash Report (@clashreport) September 13, 2026
The CDU/CSU has a fundamental problem: to put it plainly, it has screwed people over for years.
And then it can’t survive anymore. pic.twitter.com/4S1GJTTie9
Темата "Украйна"
Вайдел беше категорична и по този въпрос – в Германия имало над 1 000 000 украинци, получаващи социални помощи и това не е финансово възможно да продължава. Тя заяви, че тези украинци трябва да се върнат обратно в Украйна и че имало млади мъже, поне шестцифрено число, на възраст за военна служба, които трябва да се върнат – те искали да се върнат, според лидера на АзГ. Трябва да спрем плащанията за Украйна и за подкрепа на тази война, е гледната точка на Вайдел, която добави и, че Германия ще иска от Украйна да ѝ върне големи суми - Още: "Алтернатива за Германия" е против доставката на дронове за Украйна, иска отмяна на санкциите срещу Русия
German AfD Leader Alice Weidel:— Clash Report (@clashreport) September 13, 2026
More than one million Ukrainians in Germany are receiving welfare benefits. It is actually unbelievable, and none of this is financially sustainable anymore.
These Ukrainians also have to return. Especially the young Ukrainian men of military age… pic.twitter.com/30NVrfiQfb
German AfD Leader Alice Weidel on Ukraine:— Clash Report (@clashreport) September 13, 2026
We will stop payments to Ukraine and all support for the war, and we will also make substantial repayment demands on Ukraine. pic.twitter.com/lo2JqisnOm