Полудели ли са Путин и Тръмп: За 2 седмици от хвалби стигнаха до реални ядрени тестове

Вчера, 5 ноември, САЩ изстреляха междуконтинентална балистична ракета Minuteman III - и макар при теста ракетата да бе без бойна глава, тя е предвидена именно да носи ядрено оръжие. Тестът бе в отговор на двете руски изпитания от предните дни, които Путин гордо обяви - първо на ракетата с ядрено задвижване "Буревестник" и второ, на ядреното торпедо "Посейдон".

След теста на Minuteman III моментално още в рамките на вчерашния ден дойде и следващата ескалация от руска страна - военният министър Андрей Белоусов предложи на Путин незабавно да започне подготовка за пълномащабен ядрен тест на архипелага Нова Земя, а самият Путин събра Съвета за сигурност на Руската федерация и даде указания на министерствата да започнат подготовка за ядрени опити.

И отново мигновен отговор от САЩ - Тръмп обяви, че е наредил на Пентагона да започнат тестове на ядрените оръжия "на равна основа".

Така само в рамките на по-малко от две седмици - от 26 октомври до 5 ноември Путин и Тръмп преминаха от това, което в началото изглеждаше като обикновени хвалби, до реални тестове на ядрени оръжия. Оттук нататък вече не знаем какво да мислим, отбелязва по този повод руското опозиционно издание "Медуза".

Преди обаче да обърнем внимание на предисторията, да напомним - американците изстреляха такава ракета по същия начин и в края на пролетта на 2025 година:

Каква беше плашещата хронология на събитията за последните само 11 дни:

26 октомври 2025 г.

Владимир Путин обяви, че Русия е тествала крилатата ракета с ядрено задвижване "Буревестник" с неограничен обхват.

Началникът на руския Генерален щаб Валери Герасимов докладва на Путин, че изпитанието се е провело на 21 октомври. "Техническите характеристики на ракетата позволяват тя да бъде използвана с гарантирана точност срещу силно защитени цели на всякакво разстояние", твърди Герасимов.

Путин нареди "подготовка на инфраструктурата за разполагане на това оръжие във въоръжените сили на Руската федерация". Путин се похвали с успешното изпитание на "уникална ракета, каквато никой в света няма" (ВИДЕО)

27 октомври 2025 г.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати имат "най-мощната ядрена подводница в света" и тя сега е точно край бреговете на Русия.

"Те не си играят игри с нас, а и ние не си играем игри с тях. Ние постоянно тестваме ракети", каза Тръмп. Ядрената ни подводница е до бреговете на Русия: Тръмп заплаши Путин след теста на "Буревестник"

29 октомври 2025 г.

Путин заяви, че ядреният реактор на новия руски дрон "Посейдон" е сравним по мощност с ядрения реактор на подводница, но за разлика от подводницата "стартира за минути и секунди".

Той обяви, че Русия е тествала ядреното суперторпедо/дрон "Посейдон". И добави, че то е без аналог и няма как да бъде неутрализирано - "По отношение на скоростта и дълбочината в света няма подобен безпилотен апарат и е малко вероятно да се появи скоро. Няма методи за прехващането му", каза Путин. Плашилото на Путин, суперторпедото "Посейдон", няма да може да изпълни мисията си

30 октомври 2025 г.

Тръмп обяви, че е наредил на Пентагона да започне тестове на ядрени оръжия "незабавно", позовавайки се на факта, че "други страни провеждат програми за тестване".

"Съединените щати имат повече ядрени оръжия от всяка друга страна", подчерта той. Тръмп: Имаме достатъчно ядрени оръжия, за да взривим света 150 пъти

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че тестовете на крилатата ракета "Буревестник" и суперторпедото "Посейдон" "по никакъв начин не са ядрени".

"Надяваме се, че информацията е била предадена правилно на президента Тръмп", каза Песков.

5 ноември 2025 г.

И стигаме до вчерашния ден, в който, припомняме, САЩ изпробваха междуконтинентална балистична ракета Minuteman III. А руският министър на отбраната Белоусов даде предложение за пълномощабно ядрено изпитание, каквото не е провеждано от 1990 г. насам.

Путин не се съгласи директно с предложението на Белоусов. Но нареди "да се събере допълнителна информация" относно плановете на САЩ за ядрени опити и даде инструкции на министерствата и службите за "евентуално започване на работа по подготовката за ядрени опити".

Последва мигновена реакция от Тръмп, който написа в социалната си мрежа Truth Social, че е наредил да започнат тестове на ядрените оръжия на САЩ "на равно основание".

"Съединените щати имат повече ядрени оръжия от която и да е друга държава. Това беше постигнато, включително пълно обновяване на съществуващите оръжия, по време на първия ми мандат. Поради програмите за тестване на други държави, инструктирах Министерството на войната да започне да изпитва нашите ядрени оръжия на равна основа."