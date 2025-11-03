Тръмп: Имаме достатъчно ядрени оръжия, за да взривим света 150 пъти

"Имаме достатъчно ядрени оръжия, за да взривим света 150 пъти." Това заяви американският президент Доналд Тръмп в интервю за CBS News, публикувано на 2 ноември. Той обясни, че е инструктирал Пентагона да започне изпитания на ядрените оръжия, "за да се увери, че работят". Тръмп добави, че други страни – Русия, Китай, Северна Корея – провеждат ядрени опити, въпреки че официално го отричат, защото "нямат репортери, които да пишат за това". Според него САЩ не трябва да са единствената страна, която не изпробва ядрените си оръжия.

Точните думи на Тръмп след като репортер го помоли да поясни своята публикация в социалните мрежи, че е наредил на Пентагона да започне тестване на ядрените оръжия на САЩ, бяха следните:

"Ние имаме повече ядрени оръжия от всяка друга държава. Русия е втора. Китай е далеч назад трети, но ще бъде равностоен след пет години. Знаете ли, те ги произвеждат бързо и мисля, че трябва да направим нещо по отношение на денуклеаризацията - и всъщност обсъдих това както с президента Путин, така и с президента Си. Денуклеаризацията е много важно нещо. Имаме достатъчно ядрени оръжия, за да взривим света 150 пъти."

"И така защо трябва да тестваме ядрените оръжия?", поиска все пак да знае репортерът и Тръмп отговори: "Ами, защото трябва да видите как работят. Знаете ли, трябва - и причината, поради която казвам - тестване е, че Русия обяви, че ще прави тест. Ако забележите, Северна Корея тества постоянно. Други страни също тестват. Ние сме единствената страна, която не тества, и аз не искам да бъдем единствената страна, която не тества."

Тръмп увери, че не би искал да използва ядрени оръжия, но смята за необходимо да бъде "напълно подготвен". Пълният текст на интервюто - тук.

