Плашилото на Путин, суперторпедото "Посейдон", няма да може да изпълни мисията си

Тази седмица руският диктатор Владимир Путин се похвали, че Москва е изпробвала ядреното суперторпедо "Посейдон", което бе описано като неудържимо и по-мощно от ядрена ракета. Тестът идва след като малко преди това той обяви и за успешно изпитание на крилатата ракета "Буревестник" с ядрено задвижване. И двете оръжия са част от серия руски "супероръжия", представени от Путин през 2018 г. с голям шум в държавните медии и възприемани като ясен възпиращ фактор за Запада. В едно от демонстрираните тогава видеа като цел за "Посейдон" бе представена, например, специално Флорида.

Всички тези оръжия неизменно са рекламирани от Путин като уникални, без аналог, революционни оръжия, за които нямало начин да бъдат прехванати.

"Оръжието на Франкенщайн" трябва да унищожи крайбрежието на САЩ И Великобритания

Конкретно "Посейдон" е проектиран да унищожава критична крайбрежна инфраструктура, като военноморски бази и пристанища. С дължина от 21 метра, той е твърде голям и за най-големите руски подводници, което изисква специализирана подводница за изстрелването му, пише The Washington Post.

"Посейдон" е проектиран да носи ядрена бойна глава и се захранва от ядрен реактор, което му позволява да пътува на практически неограничени разстояния. Това го прави "оръжие на Франкенщайн", нещо средно между торпедо и безпилотен подводен апарат, казва Майкъл Петерсен, главен учен в Центъра за военноморски анализи на САЩ.

През ноември 2020 г. Кристофър Форд, тогавашен помощник-държавен секретар по международната сигурност и неразпространението на ядрени оръжия, заяви, че "Посейдон"-ите се разработват, за да "залеят крайбрежните градове на САЩ с радиоактивни цунами". Съществува обаче скептицизъм относно това дали експлозивната сила би била достатъчно мощна, за да генерира цунами.

Абсурдна идея, физически невъзможна

"Струва си да се помни, че Съветският съюз е проучвал идеята за използване на цунами за унищожаване на крайбрежни цели. Няколко пъти. И всяко проучване е заключавало, че това няма да проработи. Едно проучване е нарекло идеята "абсурдна", казва по този повод Павел Подвиг, експерт по руски ядрени сили, пред изданието.

Според Никол Граевски, научен сътрудник във фонда "Карнеги" за ядрени изследвания, "Посейдон" е част от дългата съветска традиция за експериментиране с високопроизводителни подводни системи за доставка. Тези изследвания са целяли да проучат как дълбочината на океана, налягането и разпространението на ударни вълни могат да бъдат използвани за генериране или усилване на ядрен ефект. Първите мащабни разработки в тази област датират от началото на 50-те години на миналия век.

"Съветските изследователски институти симулираха такива експлозии на Ладожкото езеро, а по-късно и на Нова Земя. Изследванията показват, че континенталните шелфове абсорбират по-голямата част от енергията – масивните вълни бързо се разсейват, което прави мащабното разрушение на бреговете физически невъзможно... Извън презентацията, показана по руската телевизия, знаем малко за "Посейдон". Въпреки това, като се имат предвид предишните проучвания на СССР, "Посейдон" не е техническа революция, а по-скоро само разширение на концепцията", пише тя в X.

Все още не е известно дали "Посейдон" предварително се зарежда с данни за насочване или използва сателитни комуникации за насочване, казва Майкъл Петерсен. Суперторпедото може също да използва кабел на повърхността на водата, за да извлече такава информация след избора на цел, добавя той.

Всъщност военните приложения на "Посейдон" са доста ограничени.

"Посейдон" се смята за оръжие за "втори удар" - т.е. предназначено е да представлява заплаха след началото на ядрена война. Към този тип оръжие се включват и подводниците, които могат да носят 16 балистични ракети с 6-10 бойни глави всяка, което прави една подводница по-разрушителна от многобройните "Посейдон"-и, пояснява Петерсен.

"Вместо да изпълнява бойна функция, "Посейдон" е предназначен да принуди противника да се оттегли пред лицето на заплахата от използването му... Разбира се, Русия може да реши да го използва, но дотогава глобална стратегическа война или вече ще е в ход, или ще бъде единствената останала опция", казва той.

Руските медии съобщават, че скоростта на "Посейдон" е между 60 и 100 възела (около 70-111 мили в час). Според Петерсен суперторпедото вероятно ще се движи много по-бавно, за да остане незабелязано и да поддържа комуникации.