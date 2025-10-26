Путин се похвали с успешното изпитание на "уникална ракета, каквато никой в света няма" (ВИДЕО)

В Русия се похвалиха, че са провели успешни тестове с крилатата ракета "Буревестник", която е с ядрено задвижване, като на практика обсегът й бил неограничен. Това е "уникален продукт, различен от всеки друг в света", заяви със задоволство руският диктатор Владимир Путин.

🤡 Putin claims Russia has tested a “Burevestnik” nuclear missile that “has no analogues in the world.”



The Russian dictator held a meeting with Chief of the General Staff Gerasimov and military commanders, where officials announced that the military had tested a new… pic.twitter.com/0rcdVR7MCg — NEXTA (@nexta_tv) October 26, 2025

Тестът на "Буревестник" е бил проведен на 21 октомври, като ракетата била изминала 14 000 километра и е останала във въздуха приблизително 15 часа. Това каза началникът на руския Генерален щаб Валерий Герасимов на среща с диктатора. Путин е посетил един от командните пунктове на Обединената група руски сили, пише в прессъобщение на сайта на Кремъл, без да се уточнява кой е пунктът.

"Това изпитание се различава от предишните по това, че включваше многочасов полет на ракетата, покриващ разстояние от 14 000 километра, като това не е нейният предел", заявява Герасимов.

Снимка: kremlin.ru

"Техническите характеристики на ракетата позволяват тя да бъде използвана с гарантирана точност срещу силно защитени цели на всякакво разстояние", добавя началникът на Генщаба. Били изпълнени всички вертикални и хоризонтални маневри и демонстрирани високите възможности на "Буревестник" да избягва противоракетни и противовъздушни отбранителни системи, каза още Герасимов в доклада си.

Трябва да започнем подготовката на инфраструктурата за разполагане на това оръжие в нашите въоръжени сили, поръча на свой ред Путин.

