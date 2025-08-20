Утре може да нападнат човек: Мъж насъсква кучетата си срещу фигурки на деца (ВИДЕО)

Община Костинброд сподели скандални кадри в социалните мрежи как мъж насъсква кучетата си срещу пластмасови фигурки на момче и момиче на пешеходна пътека, което обаче отприщи поредица от коментари и на други случаи на агресия на въпросните животни, сигнали и дори реакцията на самия извършител, който отговаря нагло на предупреждение от друг човек, че ще го глобят от общината, с призив да "връчат глобата лично на кучетата му".

След лавината от коментари обаче собственикът на кучетата се извинява и пише, че не е искал да изглежда така, а да си направи майтап, уточнявайки, че нищо не е повредено. ОЩЕ: Глутница кучета тормози Бургас нощем

Какво се вижда на кадрите?

На кадрите се вижте как местен жител на Костинброд насъсква своите две кучета срещу фигурите на момиче и момче, поставени преди едва месец, за да предпазят живота и спокойствието на жителите на общината при пресичане на натоварени улици. Местната власт определя поведението на мъжа като безочливо и безотговорно.

"Вместо да разберете смисъла им, Вие решихте да ги ритате, бутате и да нахъсвате животните си", се посочва в поста на общината. Според тях това не е просто вандализъм, а безсрамие и превръщане на животните в оръдие на агресия и то срещу деца. ОЩЕ: Осем немски овчарки разкъсаха домашно куче на Витоша

"Предлагаме Ви, щом не Ви харесват поставените фигури, лично да застанете денонощно на улицата и да предупреждавате автомобилите за преминаващи пешеходци. Но имайте предвид, че всички ние, съвестни жители на града и общината, не можем да гарантираме, че и към Вас няма да се приближат "насъскани кучета", възмушават се от местната власт.

Кучетата са рецидивисти

В коментарите под видеото на общината потребител във "Фейсбук" разказва, че миналата седмица тези кучета са убили котката му, а според него утре може да са трите му деца, тъй като ги дели една ограда.

Друг потребител обяснява, че въпросният мъж пуска кучетата свободни, а те лаят, посягат и нараняват бездомни кучета без причина.

"Бих искал и аз да подам сигнал срещу този безотговорен индивид, като преди месец му направих забележка, защото кучетата му седят без наморник и без повод в детската градинка зад поликлиниката. Той отвърна че за 20 г. никой не му бил правил забележка.Там той редовно седи с кучетата си, а там е пълно с деца. След направената му забележка от мен, че не е редно там да се разхождат кучета, той отговори, че досега никой не са нападнали, но децата да не ходели там, че не бъдат ухапани", разказва трети човек. ОЩЕ: Питбули разкъсаха домашно куче във Врачанско